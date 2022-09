Consorzio SEA: tante iniziative in programma per il territorio, i cittadini e le scuole

A chiusura del periodo estivo, per il Consorzio SEA è tempo di bilancio rispetto alle iniziative intraprese, e ai progetti per il prossimo autunno. Come sottolinea il presidente Fulvio Rubiolo, «Stiamo lavorando per far crescere la partecipazione e il coinvolgimento, dei Comuni quanto dei cittadini: sono i due pilastri che rappresentano un riferimento sempre più presente nel quadro normativo e programmatico comunitario e internazionale sullo sviluppo sostenibile, e che guidano la comunicazione del Consorzio. Il nostro obiettivo è far crescere la condivisione e il dialogo coi Comuni, così da rafforzare le ricadute in termini di gestione virtuosa dei rifiuti da parte della cittadinanza».

La mascotte “Monvy”, simpatico personaggio guida del Consorzio per imparare a separare bene i rifiuti e fare una raccolta differenziata di qualità, ha accompagnato le attività estive di animazione ambientale del Consorzio SEA. La prima tappa, sicuramente la più rilevante in termini di partecipazione e di importanza, è stata il concerto della cantante Elisa durante il suo “Back to the future Live Tour”, svoltosi domenica 3 luglio nell’ambito della rassegna “Suoni dal Monviso” nel vallone di S. Anna di Sampeyre. «Al concerto hanno partecipato 4.400 persone, che abbiamo sensibilizzato a fare la raccolta differenziata e, se possibile, a riportare a valle i propri rifiuti – prosegue Rubiolo –. La montagna è un luogo fragile, e soprattutto quando si concentrano molte persone per un evento è importante saper gestire con attenzione il flusso dei rifiuti che, se correttamente differenziati, possono continuare il loro viaggio per il riciclo. In tutto sono stati raccolti 25 kg di indifferenziato, 40 kg di carta e cartone, 60 kg di vetro e lattine, 40 kg di plastica e 70 kg di organico (comprensive di stoviglie compostabili per staff, regia e service). Tante persone hanno deciso di portare il proprio rifiuto a valle, come richiesto in questo progetto. Siamo molto soddisfatti di come è andata, della risposta consapevole che abbiamo ricevuto da cittadini del luogo e turisti: tutti hanno fatto la loro parte per salvaguardare la bellezza e la salubrità delle nostre montagne».

Il tour di Monvy è proseguito il 10 luglio alla Fera d'la Tonda Sagra dell'Albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo, domenica 17 luglio alla Festa di Santa Margherita del Comune di Casteldelfino, lunedì 5 settembre a Saluzzo per la Fiera di San Chiaffredo. L’obiettivo, durante tutti gli appuntamenti, è stato promuovere la corretta raccolta differenziata, chiarire i dubbi più frequenti e dare qualche consiglio pratico su come gestire bene i propri rifiuti. «In tutte le occasioni abbiamo allestito uno spazio informativo e ludico dove le persone hanno trovato informazioni e partecipato alla “ECO challenge” – proseguono dal Consorzio SEA – una sfida con quiz e simpatici giochi per testare le proprie conoscenze sulla raccolta differenziata, aggiudicandosi poi utili gadget in materiale riciclato».

Sono in partenza nuove attività per l’autunno. In particolare, riprende l’attività dedicata alle Scuole di ogni ordine e grado nell’ambito della campagna di comunicazione “Una raccolta differenziata da record”, attraverso la quale l’educazione ambientale entra in classe. Durante l’anno scolastico 2021/2022 hanno aderito al progetto di educazione ambientale sui rifiuti 143 classi che hanno partecipato ai laboratori in aula sul tema dell’economia circolare e del littering; 8 classi hanno preso parte al concorso video “Soluzioni al littering” e 26 alla “Plogging School Challenge”. I Comuni coinvolti sono stati Bagnolo Piemonte, Barge, Caramagna, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Faule, Manta, Monasterolo, Moretta, Murello, Lagnasco, Paesana, Pagno, Scarnafigi, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinità, Verzuolo, Villafalletto, Villanovetta. Anche per l’anno scolastico 2022/2023 il Consorzio si augura una grande partecipazione. Il tema annuale sarà l’economia circolare: con attività ludiche e coinvolgenti, i bambini e i ragazzi che vivono nel territorio consortile potranno sperimentare un nuovo approccio culturale alla gestione dei rifiuti.

Per facilitare i cittadini nella gestione dei loro rifiuti ingombranti, in particolare per la comunità montana, è prevista per il mese di ottobre la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Si inizia lunedì 17 ottobre a Pontechianale, Bellino, Casteldelfino, Frassino; martedì 18 ottobre a Isasca, Melle, Brossasco, Valmala; lunedì 24 ottobre a Oncino, Crissolo, Sanfront, Rifreddo, Paesana; martedì 25 ottobre a Martiniana Po, Brondello, Pagno, Envie, Gambasca; giovedì 27 ottobre a Rossana. Si può prenotare il ritiro al Numero Verde 800365552 oppure al n. 348/2210283 dal 3 al 14 ottobre: si ritirano esclusivamente beni durevoli ingombranti di uso domestico per un massimo di 5 pezzi. Non si ritirano garage in lamiera, tettoie, onduline, grondaie, auto, motorini, batterie, pneumatici, macerie e scarti vegetali. Il ferro e i rifiuti elettrici ed elettronici (frigo, lavatrici, stufe, computer, tv e tutto ciò che è alimentato elettronicamente o con batterie) devono essere ben separati dagli altri materiali da conferire. I divani letto dovranno essere smontati (a cura degli utenti), separando la struttura letto in acciaio dal telaio del divano in legno e tessuto/pelle. «È importante che il materiale da ritirare sia esposto in un luogo accessibile con un mezzo pesante, in modo da consentire le manovre – sottolineano i tecnici del Consorzio –. I Comuni non possono fare ammucchiare i rifiuti nelle piazze, ma verranno ritirati solo ed esclusivamente gli ingombranti prenotati direttamente dagli utenti. Se si verificheranno dei cumuli di materiale non prenotato, il servizio extra verrà effettuato a pagamento a carico del Comune stesso».

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del Consorzio, è attiva “CSEA news”, la newsletter dedicata ai Comuni: "Ogni mese diamo spazio a un Sindaco del territorio, condividiamo i progetti in corso, i dati sulla raccolta differenziata e produzione dei rifiuti, nonché consigli utili per una gestione virtuosa e sostenibile dei rifiuti – conclude Rubiolo –. Con questa, e le iniziative che portiamo avanti in itinere, abbiamo l’obiettivo di mettere in comune impegno, obiettivi, informazioni e valori con tutte le amministrazioni comunali, al fine di percorrere insieme la strada della transizione ecologica". Oltre alla newsletter, è attiva una pagina Fb istituzionale del Consorzio, che va completare la pagina “una differenziata da record”, dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sulle iniziative in corso.