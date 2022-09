Cuneo: la Torre Civica si illumina di blu per la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni

Venerdì 23 settembre la Torre Civica di Cuneo sarà illuminata di blu in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, istituita 5 anni fa con la risoluzione A/RES/72/161 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare ogni anno la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo.



Tale risoluzione promuove il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali per proteggere la diversità linguistica ed evidenzia la necessità di prevedere servizi accessibili, un’esposizione precoce e stabile alla lingua dei segni nazionale e un’educazione di qualità in un’ottica bilingue (lingua dei segni e lingua nazionale) per garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde.



Il Comune di Cuneo intende così unirsi alla giornata di sensibilizzazione ed esprimere vicinanza alla comunità sorda globale.