Kart, Manuel Daziano alla Rok Cup Superfinal

Ci aveva già stupito lo scorso anno, con un terzo posto assoluto nella categoria Junior Tag del Campionato ACI Sport-Karsport: in questa stagione Manuel Daziano – classe 2007, di Vicoforte – conferma di essere un pilota veloce e determinato, in grado di battagliare anche con ragazzi con età più adulta. Manuel, che ha compiuto 15 anni a luglio, quest’anno è passato dalla categoria 125 Junior direttamente alla categoria KZ, il che significa il “grande salto” dal monomarcia al cambio.

Una grande sfida, per un pilota giovanissimo, che però ha dimostrato una grande voglia di imparare, unita al talento e alle qualità che aveva già mostrato nello scorso campionato.

Gli impegni di Daziano sul kart quest’anno sono addirittura raddoppiati: con i colori del Team AB Racing Kart di Filippo Buran ha infatti partecipato a due campionati. Il principale è quello nazionale Rok Cup Italia 2022 by Vortex, dove è stato il pilota più giovane in assoluto nella categoria shifter (proprio quella dei kart con il cambio). In un parco piloti dove l’età media è superiore ai 20 anni, il 15enne Manuel ha decisamente brillato conquistando una 15ª piazza finale su oltre 40 partecipanti (e con due gare disputate in meno). La gara di domenica 18 settembre sul circuito di Franciacorta era l’appuntamento finale del circuito: Daziano è partito molto bene conquistando l’ottava posizione in qualifica, poi un sesto posto in gara-1, piazzamento che gli ha consentito di partire dalla terza posizione in gara-2. Sfortunatamente è stato centrato da un altro pilota, ma nonostante fosse scivolato nelle retrovie ha recuperato brillantemente cinque posizioni, chiudendo al 18° posto. Nell’ambito di questo Campionato, Manuel parteciperà alla Rok Cup Superfinal, una gara di livello internazionale che si svolgerà la penultima settimana di ottobre a Lonato del Garda, nella quale saranno impegnati sia piloti italiani che stranieri.

Sempre in questa stagione, il giovane pilota ha poi partecipato a tre gare del Campionato regionale ACI Karting della Zona1 che comprende Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, conquistando due successi che lo hanno portato al secondo posto assoluto nella categoria KZ2 Under 18, ad un solo punto dal primo classificato. Un risultato di grande livello, abbinato a due grandi riscontri a livello regionale: Manuel è risultato il pilota piemontese in categoria, e secondo piemontese in classifica generale, nelle due graduatorie che comprendono concorrenti di tutte e quattro le regioni.

"La mia passione per i motori nasce da quando avevo cinque anni – dice Manuel Daziano – e l’ho sempre portata avanti con entusiasmo, anche grazie a papà e mamma. Per questi risultati desidero ringraziare la mia famiglia e gli sponsor, in particolare la Cartiera di Torre Mondovì di Alberto Ghigliotti".

Un percorso di crescita sportiva e personale sempre più interessante, ricca di risultati e soddisfazioni.