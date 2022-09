L’Addolorata ritrova l’abbraccio del pubblico

Un cielo settembrino fresco e luminoso ha accompagnato, a Villanova Mondovì, il lungo weekend dell’Addolorata. Una festa che quest’anno ha voluto amalgamare tradizione e innovazione, introducendo alcune novità contenutistiche e organizzative, a partire dalla densità del programma, ricco e diluito nel tempo.

Sono stati diversi, in effetti, gli eventi collaterali d’anteprima, tutti nel nome della recitazione e della musica: lo spettacolo “Il partigiano over the raimbow” a cura di Canzone&Teatro innanzitutto, che mercoledì 14 settembre ha incantato il teatro civico Garelli con un convincente intreccio di letture e musiche dedicate a Beppe Fenoglio; l’esibizione della Swing and Soda Band, poi, che giovedì 15 settembre ha rallegrato la notte villanovese festeggiando i trent’anni di attività (nell’occasione l’Amministrazione comunale ha voluto altresì rendere omaggio a Corrado e Lorella Leone con una targa di ringraziamento per la fervida attività musicale perseguita, ndr); il trascinante concerto dei Senza Ali-B, infine, protagonisti venerdì 16 settembre in piazza San Lorenzo con i brani e le musiche di Vasco Rossi.

Da sabato 17 settembre, invece, spazio alla festa vera e propria con l’inaugurazione ufficiale e la consegna del tricolore ai neo-diciottenni che hanno fatto da preambolo, nel parco di Villa Corinna, al partecipato incontro “Personaggi vincenti”, animato con sapienza e delicatezza dal giornalista Alex Corlazzoli. Protagonisti di un’emozionante chiacchierata senza filtri, il giovanissimo musicista Riccardo Mercenati, il presidente di ALI Piemonte e già sindaco di Cuneo, Federico Borgna, e la scrittrice Claudia Vignolo. Tre toccanti testimonianze che hanno intrecciato coraggio, passione e dedizione, con la musica, la politica e la letteratura quali straordinari strumenti di emancipazione sociale. Tre personaggi vincenti nell’accettazione delle difficoltà della vita, per tre esempi da seguire e interiorizzare a fondo.

Grande successo di pubblico e di critica, poi, per la mostra “Il legno astratto” di Marco Angelo Bressano in sala consiliare Somà e analogo consenso, lunedì sera, per le proiezioni cinematografiche “Tayo” e “Il mito del quadrifoglio” di Matteo e Claudio Rolfi. Emozioni, entusiasmo e sana competizione, infine, nei tornei sportivi di pallavolo (con il “Memorial Vincenzo Tomatis” tra Villanova Volley e New Volley 0141 di Asti), basket e pallapugno. Ad imporsi nell’attesa sfida di serie A del terzo trofeo “Alessandro Bessone” sono stati Paolo Vacchetto, Nicholas Burdizzo, Gabriele Boetti e Alessandro Sappa che hanno superato per 9 a 8 Bruno Campagno, Davide Devalle, Alessandro Benso e John Mondone.

"Abbiamo approfittato dell’anno della rinascita dopo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 - hanno dichiarato il sindaco, Michelangelo Turco, e il vicesindaco con delega alle Manifestazioni, Michele Pianetta - per introdurre alcune novità logistiche e organizzative, come lo spostamento della fiera mercatale alla domenica. Siamo soddisfatti della nuova formula introdotta, ma siamo anche consapevoli delle tante migliorie che devono essere apportate, sulle quali lavoreremo fin da subito con gli uffici comunali. Per la giornata del lunedì in particolare, è necessario prevedere un programma più ampio in affiancamento ai laboratori e ai tornei di pallapugno, che hanno comunque rappresentato un ritorno importante, divenendo motivo di orgoglio per la comunità villanovese. Un grande piacere, inoltre, aver constatato un afflusso costante di appassionati e curiosi nell’area dell’esposizione zootecnica, vero e proprio fiore all’occhiello della manifestazione. Un ringraziamento a tutti gli allevatori e un plauso sincero a Damiano Revelli per la sua Trottola, Vacca Regina 2022. Particolarmente significativo, infine, il connubio tra rassegna zootecnica e creatività giovanile con il concorso “Disegna la tua gualdrappa”, vinto quest’anno da Alice Maule. Uno straordinario strumento di educazione che valorizza le eccellenze del nostro territorio rendendole più apprezzabili e familiari".



"Desidero ringraziare i centri estivi de “Lo Scarabocchio” e della scuola di danza “Gravity” per il loro imprescindibile lavoro di animazione, evidente anche nei due partecipati laboratori del lunedì" ha aggiunto la consigliera con delega all’Istruzione, Luisella Bergerone.

"Al concorso “Disegna la tua gualdrappa” in particolare, sono stati presentati più di 35 elaborati a testimonianza di quanto lavoro sia stato fatto in termini di divulgazione e disseminazione culturale. Complimenti sinceri a tutti i partecipanti, dunque, e soprattutto ad Alice Maule (prima classificata), Gabriele Piva, Stefano e Carlotta Roascio (secondiclassificati), Maya Odasso, Lorenzo Marino e Gloria Bietro, terzi classificati. L’entusiastica creatività mostrata da ciascuno è l’effige più bella di quanto il concorso rappresenti ormai un importante ponte intergenerazionale tra passato e presente, tradizione e innovazione".

Un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale, infine, ai volontari, agli uffici tecnici, alla società agricola Dairy Pro di Villafalletto per la fornitura di paglia e fieno e alla Giuggia Costruzioni per il supporto logistico