Le note di Paolo Fresu incantano Piozzo per "Esperienze artigiane sul palco" [VIDEO]

Grande partecipazione prima per le visite allo stabilimento dove nasce la famosa birra Baladin, creata da Teo Musso, poi il concerto del noto trombettista jazz Paolo Fresu, che ha incatato il pubblico con le sue note e l'accompagnamento al pianoforte di Dino Rubino al pianoforte.

"Raccontiamo le esperienze artigiane del nostro territorio - commenta Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo - con visite allo stabilimento, ponendo l'accento sull'importanza della sicurezza per i lavoratori e i visitatori. Il tutto con la presenza di un artista come Paolo Fresu per raccontare il nostro artigianato e le produzioni, valorizzando la sicurezza di tutti i lavoratori".

"Un modo per avvicinare le imprese ai cittadini della provincia - dichiara Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo- per far toccare con mano che le nostre imprese sono sicure e possono addirittura mescolarsi e fondersi con arte e cultura. Un'iniziativa per promuovere quel 'made in Cuneo' che tutti ci invidiano".

"Il binomio Confartigianato-Baladin è vincente - afferma il sindaco di Piozzo, Antonio Accoinciaioco - l'artigiano è una persona che crea il lavoro e merita valorizzare la sua figura e far conoscere queste realtà ai giovani".





"Un evento straordinario in cui si unisce la musica del più famoso jazzista italiano, a 20 chef stellati - Teo Musso, patron di Baladin - "e che racconta e riassume tutto il mondo degli imprenditori della provincia di Cuneo".

"Un'azienda famosa in tutto il mondo che ha reso la Granda famosa - Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC - "Questa iniziativa di Confartigianato è qualcosa di unico e permette di conoscere da vicino le eccellenze del nostro territorio, Ben vengano iniziative così".