Mobilità nelle terre alte: e se la soluzione fosse il "car sharing"?

In Valle Po e in Alta Val Tanaro parte la "car sharing mobility": la mobilità intelligente in modo semplice e conveniente.

La presentazione si terrà GIOVEDI 22 SETTEMBRE alle ore 16 a Paesana, presso la sede dell'Unione montana. Interverranno, insieme con i sindaci dei territori, l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero e i vertici della società 5T.

Una soluzione di trasporto intelligente e sostenibile per chi vive in luoghi difficilmente raggiunti da servizi di mobilità: questo l'impegno della Regione Piemonte con il progetto transfrontaliero Interreg-Alcotra E-Trasporti, realizzato in collaborazione con la sua società in house 5T che in questa fase sperimentale si occuperà della messa a disposizione dei servizi. Uncem Piemonte è partner dell'iniziativa insieme con i Comuni montani e le due Unioni montane, Alta Val Tanaro e Comuni del Monviso.

La soluzione denominata "Car sharing mobility", disegnata "su misura" per i comuni di Paesana, Sanfront e Ostana in Valle Po, Ormea, Briga Alta, Caprauna e Alto in Val Tanaro, è una combinazione di servizi flessibili e interoperabili: un diverso modo di utilizzare soluzioni di mobilità anche differenti, che prediligono la condivisione del mezzo anziché il suo possesso.