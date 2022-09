Per Atl del Cuneese una ricca conclusione della stagione estiva

L’ATL del Cuneese ha approfittato della bella stagione per mostrare a giornalisti e operatori il meglio che la provincia di Cuneo sa offrire in termini di offerta turistica. Numerosi gli ospiti italiani e stranieri, invitati dall’ATL, ospitati e accompagnati alla scoperta delle città d’arte e delle valli alpine, a partire dalla redazione francese di Alpes Magazine accolta in Valle Maira ed in Valle Po nei mesi di luglio e di agosto per la produzione di due reportage dedicati all’offerta outdoor attraverso il racconto autentico di chi, tutto l’anno, vive in montagna.

A inizio luglio l’ATL ha accolto un gruppo di quindici agenti di viaggio e tour operator provenienti da tutta Italia che sono stati guidati alla scoperta dei magnifici paesaggi, dei tesori artistici, della gastronomia e dei percorsi outdoor del Monregalese, del Cebano e dell’Alta Valle Tanaro. Il tour ha rappresentato l’attività conclusiva del progetto Interreg Alcotra Pays Aimables – Piter Pays Sages, nell’ambito del quale l’ATL del Cuneese è stata soggetto attuatore della Provincia di Cuneo.

Tra le novità della stagione, anche un progetto inedito nel panorama delle attività di comunicazione e di promozione dell’ATL del Cuneese, con la collaborazione del volto televisivo e recordman 100% Brumotti. Con lui l’ATL ha realizzato due video tematici e numerosi contenuti social: il primo video dedicato all’outdoor con una pedalata ardita sull’Alta Via del Sale; il secondo, un itinerario in sella alla bici attraverso alcune città d’arte del Cuneese. I contenuti foto e video realizzati sono stati pubblicati sui profili social dell’ATL del Cuneese e di Vittorio Brumotti, ottenendo un notevole successo in termini di visualizzazioni e condivisioni.

Sempre in ambito di comunicazione social, l’ATL ha ospitato i travel blogger Elisa & Luca @miprendoemiportovia in visita alle residenze reali del Cuneese e Francesco e Veronica @positivitrip impegnati nella web serie “Wed in Italy” con tappa cuneese promossa da VisitPiemonte DMO. Impegnate nel Cuneese anche le Community Instagram di Ig.Cuneo, Ig_Piemonte, Ig.Asti, Ig_LangheRoeroMonferrato, Ig_Alessandria, Ig_Occitania, Ig_Liguria_, Ig_Lombardia_, cookin_piemonte e profili del Nord Ovest d’Italia coinvolti in IGtour nel Monregalese, a Clavesana, alla Fiera degli Acciugai di Dronero e alla caccia di scatti imperdibili alle fioriture di lavanda a Sale San Giovanni e di girasoli di Farigliano.

Nel mese di agosto l’ATL ha ospitato la redazione della rivista The Pill in occasione dell’evento Le 100 Miglia Monviso con partenza dalla Città di Saluzzo; un secondo servizio di The Pill promosso dall’ATL sarà dedicato al Maira Occitan Trail in programma in Valle Maira il prossimo ottobre; seguirà un terzo tour durante la stagione invernale alla scoperta delle vette imbiancate e delle numerose attività praticabili sulla neve nelle Alpi di Cuneo.

Giovedì 8 settembre l’ATL ha dato il benvenuto a dieci operatori turistici provenienti da Svezia, Norvegia, Danimarca e Bulgaria proponendo un ricco programma di visita nelle Alpi di Cuneo, nella città di Savigliano con l’esperienza olfattiva all’Accademia delle essenze Muses e a Fossano con la visita al Castello degli Acaja. Gli operatori hanno poi raggiunto le Langhe, lasciando spazio a sei giornalisti scandinavi che, con un simbolico cambio di testimone, dalle Langhe hanno raggiunto il Cuneese per visitare Cuneo città e godere dell’esperienza Magnificat al Santuario Regina Montis Regalis di Vicoforte. Gli educational dedicati a operatori e giornalisti del mercato scandinavo sono stati sostenuti dall’Associazione per il Turismo Outdoor WOW di cui l’ATL del Cuneese è braccio operativo insieme all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Una seconda sessione di educational è prevista per la stagione fredda, quando gli ospiti scandinavi potranno godere anche della montagna in versione invernale.

Da lunedì 12 a mercoledì 14 settembre è stato il turno di dieci agenti di viaggio italiani che si sono dedicati principalmente alla scoperta della Valle Vermenagna e dell’Alta Via del Sale, concludendo la loro esperienza con una visita della città di Cuneo.

Venerdì 16 settembre un gruppo di cinque tour operator tedeschi ha iniziato un tour di 5 giorni partendo da Cuneo e dai percorsi ciclabili del Parco Fluviale Gesso e Stura per poi raggiungere la Valle Pesio e il Monregalese, la Valle Gesso e la Valle Vermenagna. Il viaggio ha definito la chiusura delle attività previste dall’ATL del Cuneese, soggetto attuatore del Comune di Cuneo | Parco Fluviale Gesso e Stura, per il progetto Interreg Alcotra Patrim – Piter Alpimed.

Negli stessi giorni, ospite dell’ATL è stato anche l’influencer Pietro Civera, viaggiatore per lavoro e per passione che, partendo dalla sua città natale Cuneo, gira il mondo alla scoperta dei luoghi più suggestivi da visitare e da raccontare attraverso Instagram: il Cuneese, di certo, non poteva mancare.

Nel prossimo mese di ottobre le telecamere RAI entreranno nelle Residenze Reali e nei più significativi castelli del Cuneese: dal Castello di Racconigi alla Reggia di Valcasotto, dal Castello della Manta al Castello del Roccolo, fino al Castello dei Principi d’Acaja di Fossano. Un progetto importante coordinato sempre dall’ATL, di cui verranno presto svelati i dettagli relativi alla messa in onda.

“L’importante numero di ospiti influenti condotti in visita al Cuneese – spiegano il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi e il Direttore Daniela Salvestrin – è frutto di un intenso lavoro di coordinamento con agenzie di riferimento in ambito turistico in Italia e in Europa. Ospiti profilati e interessati all’offerta turistica cuneese hanno avuto modo di conoscere di persona il nostro territorio, così da poterlo riproporre ai propri clienti, nel caso degli operatori, e al grande pubblico, nel caso di giornalisti. Dopo il periodo pandemico, abbiamo accolto i nostri ospiti con particolare entusiasmo e il riscontro è stato immediato: unanime l’apprezzamento per un territorio che, attraverso la sua autenticità, ben sa trasmettere le proprie peculiarità, i sapori genuini di una cucina autentica, la bellezza di montagne ancora incontaminate, la piacevolezza di borghi alpini e città d’arte che custodiscono tesori di inestimabile valore culturale ed artistico.”

“Per la stagione autunnale – dichiara Bernardi – abbiamo strutturato un intenso piano di partecipazioni fieristiche, alle quali riusciremo nuovamente a prendere parte in presenza. Partendo dal Salone del Gusto di Torino, dove proporremo anche alla stampa la presentazione del calendario fieristico-gastronomico d’autunno del Cuneese, promuoveremo la destinazione cuneese anche a Intermot di Colonia dal 4 al 9 ottobre, a Roc d’Azur di Fréjus dal 5 al 9 ottobre, al TTG di Rimini dal 12 al 14 ottobre, all’Eicma di Milano dal 10 al 13 novembre, al MonteCarlo Gastronomie dal 25 al 28 novembre e a L’Artigiano in Fiera di Milano a dicembre. Una collaborazione stretta con il Birrificio Baladin ci permetterà inoltre di presentare al pubblico di Bologna, di Roma e di Genova, in location “targate Cuneese”, i prodotti di eccellenza e gli eventi fieristico-gastronomici ad essi collegati, unitamente allo sci e alle proposte di vacanza per il periodo invernale.”