Tornano i FabLab Kids, laboratori tecnologici per bambini

Anche quest’anno sono aperte le iscrizioni per “FabLab Kids”, il laboratorio tecnologico organizzato da Confartigianato Cuneo e FabLab Cuneo, in collaborazione con il Movimento Giovani Imprenditori e il Movimento Donne di Confartigianato Cuneo.

FabLab Cuneo è il laboratorio di fabbricazione digitale facente parte della più ampia rete mondiale dei FabLab, aderente al circuito ufficiale della prestigiosa università MIT di Boston.

Novità di quest’anno è che oltre a Cuneo (nella consueta sede di via XXVIII Aprile, 22) i laboratori saranno svolti anche nei nuovi laboratori da poco inaugurati a Savigliano (via Torre de Cavalli, 4/c).

Le attività sono pensate per i bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni per “imparare sperimentando”, grazie alla tecnologia e agli strumenti della fabbricazione digitale. Si tratta di laboratori per apprendere a pensare e sperimentare in maniera collaborativa e a ragionare in modo sistematico, comprendendo i rapporti di causa effetto e sviluppando il pensiero logico.

Le attività di “FabLab Kids” potranno consistere nel semplice assemblaggio ma anche nella progettazione e realizzazione di un piccolo oggetto.

Le attività sono pensate per i bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni utilizzando tecnologie e strumenti della fabbricazione digitale. Un’officina di creatività per avvicinare bambini e giovani ai temi della “condivisione dei saperi” (Open Source), della “fabbricazione digitale” (digital fabrication), del “far da sé” (DIY, Do It Youself), dell’autoproduzione e della personalizzazione, con attività studiate ad hoc.

Durante il percorso i bambini, in piena sicurezza, impareranno:

ad usare i software di disegno 3D per generare oggetti sia per il lasercut (taglio laser) sia per la stampante 3D;

a scoprire come funzionano i componenti di un circuito, fino a creare giochi interattivi e sistemi elettrici più complessi,

a utilizzare moduli elettronici, sensori e pulsanti per costruire circuiti e dispositivi di varia natura;

a conoscere il “coding”, la “programmazione dei computer”, che è ogni giorno sempre più essenziale anche per professioni non necessariamente “informatiche”.

ad esprimere la loro creatività e a creare oggetti che poi potranno a casa.

Le attività dureranno da ottobre 2022 a marzo 2023, con il seguente orario:

FabLab Kids Cuneo (via XXVIII Aprile, 22 – Cuneo)

Tutti i mercoledì – dalle ore 17:30 alle 19:30

FabLab Kids Savigliano (via Torre de Cavalli, 4/c)

Tutti i giovedì – dalle ore 17:30 alle 19:30

Costi

Mensile (4 Lezioni): 65 €

Trimestrale (12 Lezioni): 175 €

Sessione completa (24 Lezioni): 300 €

Per informazioni: segreteria@fablabcuneo.it – 338 5096839