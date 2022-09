Non sono ancora risolte provocate in via Torino a Fossano per l’incidente che nel pomeriggio di oggi, martedì 20 settembre, poco prima delle 17, ha coinvolto un mezzo pesante, un’automobile e un furgone.

Sul posto sono presenti i soccorsi, coi sanitari dell’Emergenza 118 – al momento non è però nota la presenza di feriti –, i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi e gli agenti della Polizia Locale per la regolamentazione del traffico, che viene fatto procedere in senso unico alternato.