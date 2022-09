Giovani canoisti in visita al Memoriale della “Cuneense”

Tra una pagaiata e l’altra, i giovani canoisti dell’Associazione Educamp Cuneo Canoa hanno trovato il tempo per recarsi alla visita del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, situato presso l’ex stazione ferroviaria di Cuneo Gesso.

Guidati nella visita storico-didattica da “veci alpini” in congedo, i ragazzi hanno dimostrato molto interesse, facendo una raffica di domande e richieste di chiarimenti sull’argomento trattato.

Per i giovani canoisti è stata una stimolante esperienza, poiché sono entrati veramente in contatto con un frammento della nostra storia locale, che li ha portati, in alcuni casi, a comprendere in modo tangibile le “storie” raccontate ad alcuni di loro dai nonni.

La vicinanza del torrente Gesso al Memoriale, ha motivato alcune riflessioni sull’attuale crisi idrica. Basti pensare che sino a pochi anni or sono il Gesso si poteva percorrere in canoa sino alla fine del mese di giugno, essendovi abbondanza di acqua!

Il Comitato del Memoriale