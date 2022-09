Al Toselli Cuneo 'Sing sing swing', con le voci di Elena d'Angelo e Matteo Mazzoli

Ultimo appuntamento del Cuneo Classica Festival e dintorni, al teatro Toselli di Cuneo, martedì 27 settembre ore 21: 'SING SING SWING' ripercorrerà gli anni d’oro dello swing attraverso le voci di Elena d’Angelo e Matteo Mazzoli e le note della Little Big Orchestra.



Elena D’Angelo studia pianoforte e canto lirico, dedicandosi successivamente solo al canto, sotto la guida del M° Anatolj Goussev con il quale si diploma brillantemente. Nel 1996, debutta nel ruolo di Susanna ne Le nozze di Figaro di W. A. Mozart e, nel 2004, è coprotagonista con Michele Placido nello spettacolo …. E una sera a teatro... con la regia di Gerardo Amato.



Dal novembre 2004 al 2013, è prima attrice soubrette-soprano della storica Compagnia Italiana di Operette con la quale si esibisce nei più importanti teatri italiani e, nel 2011, ne assume la Direzione Artistica.



Nel 2008, è ospite di un'importante tournée con l'orchestra "I POMERIGGI MUSICALI" e la partecipazione straordinaria di Elio Pandolfi, debuttando al Teatro Arcimboldi di Milano. Incide per RICORDI ed è ospite su RAI1, nel programma UNO MATTINA IN FAMIGLIA.

Nel 2014, fonda la Compagnia d'Operette Elena D'Angelo di cui è direttrice artistica e regista. Per la rivista on-line DANCE HALL NEWS cura la rubrica Operetta Mon Amour e collabora stabilmente con la Fondazione Pavarotti.



Ha curato il primo stage di operetta, Operetta, Caratteri e Stili, tenutosi al Conservatorio di Como ed è direttrice artistica del progetto Vi presento l’Operetta rivolto interamente ai giovani.