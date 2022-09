Il Terzo polo incontra i cittadini di Busca e gli amministratori locali [FOTO]

Nel tardo pomeriggio di domenica 18 settembre il candidato del collegio uninominale alla Camera dei Deputati Enrico Costa, il candidato del collegio uninominale al Senato della Repubblica Vincenzo Pellegrino e i segretari provinciali di Azione e Italia Viva Andrea Vassallo e Francesco Hellman hanno incontrato i cittadini di Busca presso il bar Caffè Di Città.

Nell'occasione, Enrico Costa ha espresso la volontà di continuare a farsi carico delle istanze e delle esigenze del territorio e ha rimarcato come la capacità di trasformare intenzioni in atti concreti sia fondamentale per portare reale beneficio ai territori. Capacità che i recenti fatti di cronaca evidenziano scarseggiare in altri schieramenti politici.

A proposito del Terzo Polo Costa ha sottolineato quanto questo progetto rappresenti un unicum nella storia repubblicana italiana. "Scegliere il Terzo Polo significa fare una scelta liberale ed implica affidarsi alla competenze".

Tra i partecipanti all'evento numerosi amministratori locali, a cominciare dal padrone di casa e sindaco di Busca Marco Gallo e tanti sindaci della Valle Varaita.

Nella settimana che ci divide dal voto proseguiranno gli incontri volti alla presentazione dei candidati e all'illustrazione del programma politico del Terzo Polo.