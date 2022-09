Cid: dopo tanta sfortuna ora merita un futuro sereno

Cid, è un maschio taglia media, è stato recuperato incidentato con tutte le ossa rotte, quindi non poteva muoversi, anzi l’associazione non si aspettava neppure che avrebbe superato la notte.

Invece Cid è stato una forza della natura, è stato curato nell'infermeria per mesi e lentamente si è rimesso in piedi. Oggi è un cane nuovo, gli è rimasta solo una zampa lesa ma non gli crea alcun problema, lui corre e gioca ogni giorno. Buono e dolcissimo, ama riportare la pallina e prendere tante coccole. Non ama il guinzaglio, quindi cerca una casa con giardino in modo da imparare ad apprezzarlo nel tempo e con la fiducia.

Adottabile in zona CN-TO-AT, no box, no catena, no solo in giardino come unico cane.

Rifugio Pinco Pallino

Via Santa Maria 95, Loc. Cussanio, Fossano CN

Tel. 333 8990717 (Mok), 339 6578463 (Danilo), 338 8463267 (Laura)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina del Canile Pinco Pallino Club