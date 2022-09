Una targa celebra la terza Compagnia Alpina “La Venasca”

Nel pomeriggio di domenica 18 settembre, nell’ambito della Fiera di Santa Lucia, Venasca ha riservato un importante momento dedicato agli Alpini, con la sfilata delle autorità per le vie del paese accompagnati dalla Fanfara Alpina di Moretta e con lo scoprimento, sotto l’ala di piazza Caduti, della targa intitolata alla terza Compagnia Alpina “La Venasca” in occasione dei centocinquant’anni dalla sua fondazione, avvenuta il 15 ottobre 1872.



Le Compagnie Alpine furono istituite dal generale Cesare Ricotti Magnani, ministro della Guerra nel governo di Quintino Sella, con il Regio Decreto n.1056: previste come presidio in alcune valli della frontiera italiana occidentale e orientale, inizialmente furono quindici, tra cui appunto la terza con sede a Venasca.



Il sindaco di Venasca Silvano Dovetta ha ricordato "l’importante ruolo svolto dal Corpo degli Alpini nel corso della storia italiana e il pesante sacrificio in termini di vite umane, «come dimostrano i numerosi monumenti ai caduti che punteggiano al nostro territorio e dove si leggono i nomi di tanti giovani che persero la vita durante il primo e il secondo conflitto mondiale, quasi intere classi falciate dalla follia della guerra".