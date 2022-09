Monterosso Grana, ultimati i lavori di manutenzione nella “Scuola di Valle” [FOTO]

Sono stati diversi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che quest’estate hanno riguardato la “Scuola di Valle” per garantire una struttura sicura e all’avanguardia in vista della riapertura per il nuovo anno scolastico e permettere la ripartenza delle lezioni alle migliori condizioni.

Nel dettaglio, nelle settimane scorse, sono stati eseguiti i seguenti interventi, seguiti in prima persona dal consigliere delegato alla scuola Pierpaolo Arneodo: tinteggiatura delle aule e del corridoio, registrazione serramenti esterni e interni, installazione del defibrillatore, ripristino della palestra, mensa e aule pre-covid (senza distanziamento) e all’esterno sono stati posizionati un cestino dei rifiuti e un portabiciclette.