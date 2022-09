Bocce, volo: oro di Matto Gionas Macario ai campionati italiani U15

Sempre ricco il fine settimana di avvenimenti per la Bocciofila Auxilium Saluzzo, ma anche sempre ricco di importanti risultati.

Per la specialità volo, in Liguria sono stati assegnati titoli italiani individuale e coppie per le categoria A maschili e femminili e per gli under 15 ed under 18.

Per gli under 15 nella prova individuale, oro per Matteo Gionas Macario salito sul gradino più alto grazie al successo ottenuto nella finale contro il bellunese del Pederobba Fabio Ceccato.

Sempre per gli under 15 nella prova individuale eliminato negli ottavi di finale Federico Bellino; nella prova under 15 a coppie eliminati nei quarti di finale Francesco Costa e Federico Rainero.

Negli under 18 nella prova individuale eliminati negli ottavi di finale Tommaso Racca e Stefano Versino.

Nella categoria A maschile, nella prova a coppie Flavio e Simone Ariaudo sono stati sconfitti nei quarti di finale.

Per la specialità petanque, a Niella Tanaro si sono tenuti i campionati regionali a coppie per le categorie B,C, D maschili e B femminili.

Nella Categoria B maschile argento per Corrado Caporgno e Davide Caporgno; per la C bronzo per Franco Vottero e Roberto Martino; per la B femminile argento per Lucia Marchetti e Simona Parizia Roggero. Sempre per la specialità Petanque.

A Ventimiglia presso il Gsp, nella terza tappa del circuito nazionale Lui & Lei successo del tandem composto da Giovanni Saccu e Mariangela Arcesto. Nella gara nazionale a terne in occasione dei 50 anni del sodalizio ventimigliese, terzo posto per la compagine saluzzese composta da Mariangela Arcesto, Marco Bachino Raschio e Giovanni Saccu.