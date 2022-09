Marathon Bike Cup Specialized: Massimo Rosa sugli scudi a Piossasco

Nel penultimo atto del Marathon Bike Cup Specialized andato in scena a Piossasco, è Massimo Rosa del Soudal LeeCougan MTB Racing Team ad aggiudicarsi la vittoria di tappa nella quinta edizione della GF Monte San Giorgio.

Il forte atleta di Corneliano d'Alba ha piegato di forza la concorrenza ed è andato a prendersi una vittoria importante da inserire nel proprio palmares.

Una freschissima e limpidissima mattinata di fine estate ha accolto a Piossasco i circa 300 biker giunti per affrontare i due percorsi predisposti dal Billy Team, società organizzatrice dell’evento.Il menù prevedeva infatti la granfondo di 40km e 1.550m di dislivello, alla quale si affiancava la mediofondo di 20km e 1.000m di dislivello, entrambe disegnate sui divertenti sentieri del parco del Monte S.Giorgio.

La partenza è stata data alle 10.00 da Piazza Primo Levi, ed è stato subito Massimo Rosa a fare gara dura sin dai primi chilometri. Hanno tentato di tenere il suo passo Adriano Caratide (Tabros Racing Team), Lorenzo Trincheri (Wilier 7C Force) e Lorenzo Laposse (Bottecchia Factory Team). Il ritmo di Rosa è stato indiavolato, e piano piano i tre avversari hanno iniziato ad accusare qualche secondo di ritardo. Una foratura alla ruota anteriore ha costretto Rosa ad un rapido intervento che si è risolto in pochi secondi grazie ad un “fast”.

Dopo il Chiantore i quattro si sono ricompattati per un momento, ma quando è iniziata la seconda parte di gara è stato nuovamente Rosa a mettere alla frusta i tre avversari. Hanno perso terreno prima Laposse, poi Trincheri, e infine è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche Caratide.

Rosa è sembrato imprendibile, Caratide ha ancora tentato disperatamente di forzare la prima parte dell’ultima discesa, ma vedendo che non riusciva a guadagnare niente, ha deciso di non prendersi rischi e sancire ufficialmente la vittoria di Massimo Rosa, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h58’14”. Dopo 1’20” è giunto al traguardo anche Caratide, mentre a 1’29” ha completato il podio Trincheri. Quarta posizione per Lorenzo Laposse e quinta per Filippo Bertone dell’Hubbers Polimedical.