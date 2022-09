Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano lancia la campagna abbonamenti 22/23

“Forza Savian!”. È questo il motto con cui il Volley Savigliano ha lanciato la campagna abbonamenti 2022/23 per le partite casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

Un’esclamazione che campeggia sulla sciarpa ufficiale del club, grande novità stagionale, che verrà omaggiata a tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento per l’annata ormai alle porte. Un modo originale per celebrare i 50 anni di storia del club, che si festeggeranno nel 2023.

La tariffa intera, che include l’ingresso al Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore per le 13 partite casalinghe della squadra allenata da coach Lorenzo Simeon, è di 90 euro. Previste due riduzioni: l’abbonamento Family/Special, rivolto ai tesserati e ai loro famigliari, al costo di 65 euro, e quello ridotto, per Under 18 e Under 17, a 40 euro.

Durante la stagione regolare, invece, sarà garantito l’ingresso omaggio a bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

Come abbonarsi?

I tifosi avranno due canali per la sottoscrizione: presso la Ferramenta CI Erre, in Via Novellis 62 a Savigliano, oppure sulla piattaforma online Live Ticket, nell’apposita area dedicata, raggiungibile attraverso questo link: https://www.liveticket.it/volleysaviglianoasd.

Queste date e orari delle partite casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano:

15/10/2022 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - GEETIT BOLOGNA

19/10/2022 ore 20.30 - MONGE GERBAUDO - VOLLEY 2001 GARLASCO

29/10/2022 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - STADIUM MIRANDOLA

12/11/2022 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO -VIGILAR FANO

03/12/2022 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - ErmGroup SAN GIUSTINO

10/12/2022 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - Sol Luc. MONTECCHIO MAG

24/12/2022 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - GAMMA CHIMICA BRUGHERIO

21/01/2023 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - TMB MONSELICE

04/02/2023 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - MED STOR TUNIT MACERATA

18/02/2023 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - DA ROLD LOGIST. BELLUNO

25/02/2023 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - ABBA PINETO

18/03/2023 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - WiMORE PARMA

02/04/2023 ore 18.00 - MONGE GERBAUDO - SAN DONA' DI PIAVE