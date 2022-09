Seminario dedicato alla costruzione di un Compost Toilet al Bardo di Torre Mondovì

Cos'è un Compost Toilet?



Ogni giorno in Italia si consumano in media dai 130 ai 140 litri di acqua potabile a persona. Quasi l’intera quantità, il 96,5% è utilizzata per l’igiene personale, nei sanitari e per tutto ciò che riguarda la pulizia di abiti, oggetti, mezzi di trasporto, nonché della casa stessa.

Di questo 96,5% ben il 35% è destinato all’igiene personale e di questi il 35% è utilizzato per gli scarichi dei WC.