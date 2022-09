Liguria: weekend di grande beach volley a Diano Marina

Boom di iscrizioni per la tappa del circuito italiano di beach volley ‘Open 2x2’ femminile, che si svolgerà nel prossimo weekend a Diano Marina in Liguria, organizzato dalla Polisportiva Riviera Volley, in collaborazione con il locale Assessorato allo sport e turismo, quello della Regione e con la Gm Gestioni Municipali.

Per il trofeo ‘Grafiche Amadeo’ saranno allestiti i campi di gara sulle spiagge comunali di Diano.

Il via alle partite sabato mattina alle 9 e la conclusione con la finale, domenica alle 18.

Parteciperanno coppie che arriveranno da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Per informazioni ci si può rivolgere al 3939464828.