Doppia festa alla Mostra del Fungo con gli amici di Le Val, città gemellata con Ceva

Lo scorso venerdì 16 settemnbre, in occasione della Mostra del Fungo, sono arrivati i nostri amici di Le Val, città gemellata con Ceva da 30 anni (festeggiati con la creazione della sciarpa dedicata all’evento) con una numerosa delegazione accolti da Ezio Calvo coordinatore del gemellaggio tra i due comuni che li ha accompagnati per tutta la loro permanenza nella nostra cittadina per tre giorni.

Il programma prevedeva: venerdì alle ore 18 la partecipazione nel Museo del fungo (Ex convento dei cappuccini all’inaugurazione del “Chiostro delle erbe officinali”; sabato alle ore 11 la visita al teatro Marenco accolti dalla direttrice Alessandra Giovana; alle ore 11,30 ci attendeva il sindaco Vincenzo Bezzone in comune per il saluto di rito alla delegazione con l’assessore al bilancio Piccardo Silvia; alle ore 18 abbiamo partecipato all’inaugurazione della Mostra del Fungo con il saluto del sindaco di Le Val Jeremy Giuliano che non ha potuto presenziare per motivi istituzionali portato dal Sig. Andrè Nal presidente dell’associazione Valese del gemellaggio. La domenica alle ore 12 abbiamo partecipato al pranzo alla soc. A.M.A Brenta come di consueto gustando la prelibata polenta con i funghi.

Il Lunedì mattina il gruppo ha fatto ritorno a Le Val non prima di avere fatto acquisti nel tempo libero nei negozi di Ceva nelle tre giornate trascorse in nostra compagnia con l’augurio di un arrivederci a presto.

Un grazie da parte di Ezio a tutti coloro che hanno collaborato per l’ accoglienza dei nostri gemelli provenzali, in particolare all’assessore Piccardo Silvia ed a Tiziano Calvo che con i suoi scatti fotografici ha fissato i loro piacevoli momenti trascorsi nella nostra cittadina.