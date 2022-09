"Grazie a tutto il personale dell'ostetricia e dell'ambulatorio gravidanza del Santa Croce di Cuneo"

Gentile direttore,

Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, agli operatori socio sanitari e tutti i collaboratori, del Reparto di Ostetricia e dell’ambulatorio di Gravidanza a Rischio dell’ospedale Santa Croce e Carle, per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l'esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie.

Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la buona qualità dell’assistenza ricevuta. L'esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz'altro alla ripresa sia fisica che psicologica delle degenti, sopratutto in un momento delicato come il puerperio.

Ciò a dimostrazione che abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto, in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare, soprattutto, gli aspetti negativi, vorrei spezzare una lancia in favore di coloro che riportano in alto gli standard qualitativi delle professioni sanitarie.

Io e la mia famiglia, non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l'amore che sono state dedicate. In modo particolare vorrei ringraziare le dottoresse Gerbino Martina e Vasario Elena, perché oltre ad essere delle validissime professioniste, hanno dimostrato propensione ad aiutare il prossimo e una grandissima empatia verso le loro pazienti. Grazie di cuore, con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.

Con affetto, Francesca, Luca e il piccolo Elia