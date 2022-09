San Michele Mondovì inaugura il percorso ciclo-pedonale in occasione della festa patronale

Sabato 24, alle 15, il taglio del nastro del nuovo percorso che è stato arricchito dagli alberi messia dimora per ogni bambino nato nel paese nel 2020 e 2021.

Si apriranno con l'inaugurazione del percorso ciclopedonale di collegamento con la località San Cristoforo gli appuntamenti in programma per la festa patronale di San Michele Mondovì.

"Come amministrazione vogliamo festeggiare i bimbi (e le loro famiglie) nati negli anni bui del Covid." - spiega il sindaco Domenico Michelotti - "Un momento molto speciale a cui presenzierà anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione e agli amministratori del comuni vicini".

Il taglio del nastro e l'inaugurazione si svolgeranno presso l'area napoleonica lungo la statale 28, in prossimità degli impianti sportivi.

I festeggiamenti per San Michele Arcangelo proseguiranno in serata: dalle 19.30 cena in piazza Umberto I e a seguire concerto della banda busicale di Mondovì e dj set con Fabio Effe.