Bra, dall'inizio dell'anno 55 veicoli sequestrati perché senza assicurazione

Sono ben 55 i veicoli sequestrati dal 1° gennaio 2022 ad oggi, 21 settembre, dalle pattuglie della Polizia Locale braidese, poiché sorpresi in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Per un mezzo i sigilli sono scattati per ben due volte, in quanto il proprietario a cui era stato affidato il veicolo – come da Codice della Strada – aveva continuato a utilizzarlo impropriamente.

Sempre in tema di controlli sulla circolazione stradale sono tre i conducenti sanzionati per aver guidato un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida o con la patente revocata.

Tre sono anche i conducenti contravvenuti per non aver provveduto a conseguire la patente di guida italiana nonostante fossero residenti sul territorio nazionale da oltre un anno, mentre sono 391 quelli sanzionati per non aver sottoposto il proprio veicolo alla revisione periodica.