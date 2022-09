Tarantasca, #tuttipiccoliprincipi#: serata di beneficienza con musica, teatro e danza per la "Parkimaca"

Lo spettacolo: #TUTTIPICCOLIPRINCIPI# tratto dal libro di Antoine de Saint- Exupéry “Il Piccolo Principe” in un format che miscela musica dal vivo, danza e teatro, sarà in scena sabato 24 settembre alle 21 presso il Salone polivalente di Tarantasca per una finalità benefica: sostenere le attività dell’ associazione Parkinson Cuneo e le sue valli – nata in provincia di Cuneo nel 2010 da un’iniziativa di Claudio Rabbia in aiuto ai malati di Parkinson.

L’associazione Parckimaca che conta una sessantina di associati tra parkinsoniani e famigliari e dallo scorso giugno ha inaugurato la nuova sede a Tarantasca in piazza Marconi 7: nuovo polo che accoglie le attività come la ginnastica dolce, il Tai Chi e la tango - terapia utili per il miglioramento della deambulazione ma che è anche un centro medico dedicato alle malattie neurologiche nel quale lavorano medici, fisioterapisti e diversi specialisti.

Il centro di Tarantasca si propone come naturale crescita dell’associazione che ha così a disposizione anche un piccolo spazio sanitario dove poter offrire al soggetto affetto da Parkinson e ai suoi famigliari una assistenza specializzata di tipo medico e psicologico declinata in differenti modalità e attraverso diverse attività, sia individuali che di gruppo.

Ecco che l’amicizia tra i 4sangiu, in particolare Silvana Barberis, e la Parkimaca si trasforma in una realtà concreta per sostenere questa associazione del cuneese, a partire da #TUTTIPICCOLIPRINCIPI# tratto dal libro di Antoine de Saint- Exupéry “Il Piccolo Principe”, uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia.

Sul palco, oltre ai 4SANGIU, Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce) e Alberto Bobo Bosio (chitarre), la violinista Alessia Castellino, gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’Accademia Teatrale Toselli di Cuneo nei panni dei personaggi del romanzo e, per la danza, (in tema con il progetto da sostenere) i maestri di tango Cecilia Diaz e Oscar Gauna dell’associazione Tango de Buenos Aires di Cuneo.

La scenografia è un tripudio di colore, grazie agli elaborati di tanti bambini, che hanno illustrato con varie tecniche pittoriche le principali scene del Piccolo Principe. Segnaliamo soprattutto le preziose collaborazioni con la Scuola dell’Infanzia Regina Elena e con la Scuola Primaria (sezione estiva), entrambe di Tarantasca” sottolineano gli organizzatori. La raccolta fondi servirà per avviare un laboratorio di Tango-terapia, L’esperienza raggiunta dalla Parkimaca con la tango-terapia ha insegnato che attività di questo tipo, oltre ad avere un impatto estremamente efficace nel migliorare le prestazioni motorie e cognitive, svolge un ruolo altrettanto favorevole nei confronti della socializzazione delle persone con malattie neurologiche disabilitanti.

"Si ringraziano l’Amministrazione Comunale di Tarantasca che ha patrocinato la serata, la Cassa Rurale Artigiana di Boves, il Lions Club di Cuneo, l’agenzia di viaggi e turismo In Terre di Granda di Cuneo, GBA Ponteggi di Borgo San Dalmazzo e Cuneo Lube di Tarantasca per i contributi donati e tutti coloro che hanno e vorranno partecipare alla raccolta fondi".

L’ingresso è libero. "Vietato mancare… saremo, per qualche ora, tutti piccoli principi! Per chi volesse contribuire al “Laboratorio di tango-terapia” o comunque alle attività dell’’associazione. L’IBAN della Parkimaca è: IT 72 D 08397 10202 000080180584".