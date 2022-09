Come coltivare il pensiero positivo

Pensare positivo ed essere ottimisti non è una cosa innata per tutti. Ciononostante, è possibile allenare il pensiero positivo e imparare ad attirare a sé positività e gioia. Se anche tu vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto, forse hai bisogno di coltivare e allenare di più il pensiero positivo. Questi sono alcuni consigli che possono tornati utili per cambiare prospettiva e allenare la tua mente a vedere sempre il lato positivo per una vita più piena.

Imparare a riconoscere i pensieri negativi

Forse già ne sei cosciente o forse no; tutti, te compresa, sono soliti avere dei pensieri negativi per descrivere se stessi e la propria vita. Cambiano da persona a persona e possono avere a che fare con la famiglia, il lavoro, i rapporti con gli altri e se stessi. Spesso capiterà anche a te in situazioni difficili di ritrovarti ad alimentare questi pensieri negativi che però non portano a nulla se non ulteriore tristezza, disperazione, malinconia e sconforto. Impara a individuare questi pensieri, spesso circolari, che fanno da ostacolo alla tua felicità. Individuare il nemico è il primo passo verso una vita più ricca e felice.

Cambia il tuo modo di pensare

Una volta che hai individuato i pensieri negativi, mettili nero su bianco su di un foglio. Per ogni pensiero negativo che hai trovato, ora scrivi qualcosa di positivo per annullarlo. Sostituisci tutte le parole negative con delle immagini e parole che esprimano i tuoi sentimenti, sempre tenendo presente che il tuo obiettivo è la felicità. Se, per esempio, ti senti colpita dalla sfortuna, affronta questo sentimento ricordandoti che la prossima volta metterai tutta te stessa e le tue energie positive per riuscire meglio.

Amati, perdonati e sii più indulgente

Tantissime volte capita che i pensieri negativi colpiscano proprio la tua persona. Purtroppo, è evidente che il peggior giudice di te stessa, sei proprio tu. Se tu sei la prima persona a sminuirti e a non riconoscere il tuo valore, come possono gli altri fare diversamente? Nei tuoi dialoghi interiori devi imparare a valorizzarti. Fai pace con te stessa, con il tuo corpo e con le tue abilità. Devi essere più indulgente con la tua persona e smettere di autosabotarti. Un atteggiamento ipercritico nei tuoi confronti non ti aiuta a pensare in modo positivo. Trova un modo per amarti e apprezzarti così come sei.

Piccoli grandi gesti di gratitudine

Se hai la tendenza a vedere sempre il peggio di ogni cosa, prova a essere più grata per quello che hai nella tua vita. Anche se si tratta di piccole cose, impara la gratitudine. Invece di pensare a quello che ti manca e che potrebbe andare male, apprezza tutto quello che già hai. Allena e coltiva il tuo pensiero positivo esprimendo gratitudine per tutto quello di bello che ti circonda, smettendo di vedere sempre il pelo nell’uovo.