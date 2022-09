LiquidityX Recensioni: un'esperienza di trading semplificata

LiquidityXPanoramica

Minimo account: $0

Commissioni: $0 per scambi di azioni e ETF online

Pro

App mobile superiore

Ampia offerta di ricerca e formazione

Strumenti di trading multipli

Riduzione delle commissioni e degli spread

Assistenza clienti 24 ore su 24

Contro

Il processo di onboarding è un po' lento

LiquidityX non è disponibile in alcuni paesi

I principali vantaggi di LiquidityX

LiquidityX si concentra sull'offrire ai propri clienti un'esperienza di trading online semplificata con un'app mobile intuitiva, ricche risorse educative, più offerte di prodotti e tariffe competitive. Ecco i punti salienti di LiquidityX.

App mobile superiore

LiquidityX vanta una delle migliori app di trading per dispositivi mobili. Dispone di strumenti e funzionalità robusti e personalizzabili che consentono di gestire una vasta gamma di attività dell'account in movimento da un unico pannello integrato. L'app mobile di LiquidityX è compatibile con dispositivi Android e iOS. Offre un'esperienza altrettanto unica e intuitiva come le versioni desktop e web-based.

Ampia offerta di ricerca

LiquidityX offre anche molte risorse educative per semplificare l'esperienza di trading per i suoi clienti. A differenza di qualsiasi mediazione tipica, l'azienda fornisce una vasta libreria di video, articoli, infografiche e corsi su vari argomenti di trading e investimento online. Inoltre, i programmi di trading di LiquidityX integrano anche convenienti strumenti di ricerca e analisi, tra cui strumenti di screening e calcolatori.

Strumenti di trading multipli

LiquidityX ha una selezione più ampia di classi di attività e prodotti di investimento per trader principianti, passivi e esperti. La sua vasta offerta di prodotti garantisce maggiore praticità e flessibilità, consentendo di trovare facilmente diverse alternative di investimento sotto lo stesso tetto.

Riduzione delle commissioni e degli spread

La politica a commissioni zero di LiquidityX per le negoziazioni di azioni, i bonifici nazionali, l'inattività del conto e i controlli la rende uno dei broker a basso costo attualmente nel settore. Inoltre, non ha minimi di conto che la maggior parte delle piattaforme di trading ancora implementare.

Piattaforme di Trading

App per Mobile

LiquidityX ha anche un programma di trading desktop e basato sul web, ma l'app mobile è uno dei punti salienti del broker. L'app mobile vanta un design intuitivo con potenti strumenti e funzionalità di trading per trader e investitori di tutti i livelli. È compatibile con più dispositivi e supporta la personalizzazione di alto livello, il che significa che puoi ottimizzare l'esperienza di trading in base alle tue esigenze e preferenze specifiche. L'app mobile LiquidityX ti consente di controllare il tuo portafoglio, i dati in streaming in tempo reale, effettuare ordini per la successiva esecuzione, creare watchlist e fare molto di più da un pannello integrato.

Versioni Desktop e Web

Le piattaforme desktop e web di LiquidityX offrono un'esperienza altrettanto intuitiva. Integrano tutti gli strumenti e le funzionalità della versione mobile, con funzioni ancora più sofisticate per i trader avanzati. Forse, questo è uno dei motivi per cui il processo di onboarding è un po' lento.

Offerta di prodotti e mercati

LiquidityX è un broker multi-asset che offre una vasta gamma di prodotti di investimento per diversi investitori. Si tratta di una piattaforma eccellente per i trader al dettaglio e gli investitori istituzionali che hanno bisogno di opzioni di investimento flessibili. Le offerte di prodotti di questo broker spaziano da attività convenzionali e nuove classi di attività ad altri strumenti unici, tra cui i seguenti.

Azioni long e short

Forex

Cripto

Obbligazioni

Commodities

Opzioni

I prodotti di cui sopra sono facilmente disponibili per tutti i client di LiquidityX su piattaforme desktop, web e mobili. Oltre ai vari prodotti di investimento, il broker ha anche una vasta rete che ti offre l'accesso a diversi mercati internazionali. I commercianti al dettaglio e gli investitori istituzionali possono sfruttare la rete del broker per ottenere un ingresso senza soluzione di continuità nei mercati esteri.

Spese e Commissioni

LiquidityX non è la piattaforma di trading online più economica, ma ha commissioni e commissioni significativamente basse. Il broker non addebita un minimo del conto, un assegno, un bonifico bancario nazionale o commissioni mensili di inattività. LiquidityX è anche uno dei pochi broker che non consentono commissioni sul trading di azioni online. Tuttavia, dovresti controllare il calcolatore delle commissioni sul loro sito web per conoscere le commissioni specifiche che si applicheranno alle tue negoziazioni prima di effettuare un ordine.

I miei investimenti sono sicuri con LiquidityX?

LiquidityX ha disposizioni di sicurezza standard del settore, tra cui autenticazione biometrica, 2FA, domande di sicurezza e copertura assicurativa per alcune classi di attività. Hanno anche un alto rating in termini di fiducia e trasparenza dei clienti. Nel complesso, LiquidityX dà la massima priorità alla sicurezza degli investimenti dei propri clienti. Tuttavia, dovresti anche investire in modo responsabile per evitare potenziali rischi per i tuoi investimenti.