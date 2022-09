Wingsbeat.shop: eco-sostenibilità e natura nel mondo dei cosmetici

Dallo shampoo biologico agli anticellulite, passando per scrub e solari bio. Sono solo alcune delle tipologie di articoli in cui si struttura la proposta di www.wingsbeat.shop, profumeria che dispone di oltre 6.000 prodotti naturali, biologici e 100% vegan concepiti per valorizzare la propria bellezza. Lo store digitale è affiancato da tre Natural Concept store: due a Cagliari e uno a Oristano. Impreziosiscono l’esperienza d’acquisto rapide spedizioni e la preparazione del customer care.

Fondato nel 2017, grazie all’intuizione di Paola, Daniela e Carlo, Wingsbeat è diventato nel giro di pochissimo tempo uno dei punti di riferimento del settore, ottenendo la fiducia di più di 50.000 clienti. Lo confermano anche gli oltre 2.400 feedback sulla piattaforma eKomi, con l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

L’offerta del portale raccoglie i brand che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra le appassionate del mondo della cosmesi. Molti di essi, poi, sono realtà italiane. Possiamo ricordare, ad esempio, Domus Olea Toscana, Alkemilla, Neve Cosmetics, Maternatura, Bio’s, Gyada Cosmetics, Benecos, Parlux, La Saponaria, Tangle Teezer, Biofficina Toscana e Organic Shop.

Per quanto riguarda gli articoli, invece, si incontrano burri corpo, shampoo, detergenti intimi, tonici viso, maschere, trattamenti labbra, balsami, rossetti, shampoo solido, fragranze, cosmetici esfolianti, antiage e anticellulite, nonché pratici accessori. Per conoscere le opportunità di risparmio più convenienti attualmente attive basta un click su “Occasioni”.

Visitando la sezione “Zero Waste” l’utente trova prodotti privi di plastica, realizzati con ingredienti 100% naturali, provenienti da agricoltura biologica e confezionati con materiali riciclabili e biodegradabili. Direttamente dal menu è possibile scoprire anche la “Wingsbeat Collection”, che include pad struccanti in bamboo, scrunchies, spazzole e non solo, risultato della produzione aziendale interna.

Ad arricchire ulteriormente la proposta giunge la pagina “Beauty Blog” dove sono raccolti articoli di approfondimento, consigli e spunti che interessano il settore beauty: dai rimedi per contrastare le gambe pesanti ai sette step fondamentali della skincare.

Naturalmente, in caso di dubbi, bisogno di informazioni o di consigli è possibile fare affidamento sul cordiale servizio di customer care, raggiungibile tramite live chat online, e-mail e numero telefonico.

Riguardo alle spedizioni, infine, i costi si azzerano per importi superiori a 42,90 euro e vengono portate a termine da corriere espresso nel giro di 24/48 ore.

