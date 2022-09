BIG - BRIEF IN GENOVA e UNA: la nuova edizione del festival di creatività e comunicazione di Genova torna con il patrocinio di UNA

Insieme. È il concetto chiave dell’edizione 2022 di “Brief in Genova” o più semplicemente BiG. Il festival di creatività, comunicazione e digital marketing di Genova, organizzato dall’associazione Urka. L’evento ritorna dal vivo nei settecenteschi saloni di Villa Durazzo Bombrini, con un programma incentrato sul tema dell’intelligenza collettiva, affrontato da oltre 80 professionisti in 30 e più incontri. L’evento si svilupperà in tre giorni, da giovedì 22 a sabato 24 settembre. Sono previste conferenze, workshop, talk e tavole rotonde focalizzate su argomenti quali creatività, strategia, cambiamento, digital marketing, diversità & inclusione e future of work.

Intelligenza collettiva, inclusione, futuro, orientamento e partecipazione: queste le parole chiave di BIG, che vede per la prima volta il patrocinio di UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

La scelta di patrocinare questo festival nasce dall’attenzione sempre più marcata che l’associazione nazionale ha verso i territori e verso le iniziative, come BIG, che si danno l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della comunicazione, in ottica di approfondimento e formazione. Questa edizione arriva anche in concomitanza con la nascita della nuova territoriale UNA Liguria, il cui responsabile è Alessandro Modestino, CEO di Meloria.

UNA sarà presente al festival con due momenti:

Bold Talks , il primo programma di mentorship per studenti e giovani creativi del territorio ligure. Il 22/09 a partire dalle 11:00, i partecipanti potranno sedere in uno spazio safe e condividere un momento di orientamento con professionisti senior, associati UNA. Tra i mentori proposti, Michele Cornetto, Presidente delle unità territoriali di UNA, Serena Fasano, delegata territoriale Piemonte Valle D’Aosta UNA, Antonino Zito (CEO di Comunico) e Federico Repetto (CEO di The Soulists).

Per informazioni e approfondimenti:

sul tema dell’evento

https://briefingenova.it/festival-2022/

sul programma

https://briefingenova.it/programma-2022/

su URKA

https://associazioneurka.it/

per l’iscrizione alla Mentorship:

https://briefingenova.it/mentorship-22/