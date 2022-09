Solidarietà, inclusione, sport e divertimento sono le parole d'ordine del trail delle colline

Solidarietà, inclusione, sport e divertimento sono da sempre le parole d’ordine del Trail delle Colline, la prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.

Domenica 9 ottobre, chi prenderà parte all’Eco-camminata in Rosa, permetterà allo staff del Trail delle Colline di sostenere con forza quest’anno la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Partecipare ad una raccolta fondi con un fine nobile, permette di aggiungere valore all’esperienza sportiva e, allo stesso tempo, contribuire attivamente al sostegno dei progetti di solidarietà. Ognuno di noi, infatti, può farsi portavoce di un forte messaggio sportivo e solidale: indossare la maglia appositamente realizzata per questa iniziativa e creare un team sempre più numeroso, alla scopo di sensibilizzare le coscienze e indurre le persone ad una partecipazione attiva. Perché la certezza è una sola: insieme si vince, sempre!

Il Trail delle Colline, già dalle prime edizioni, ha sostenuto importanti progetti a carattere sociale. I proventi dell’evento vengono quindi devoluti ad associazioni o enti che svolgono attività a sostegno delle “fasce deboli”, scelti di anno in anno. Il Comitato Organizzatore ha inoltre improntato l’etica dell’evento sulla realizzazione di un trail eco-sostenibile, amico dell’ambiente, volto alla promozione, alla tutela ed alla valorizzazione delle colline del Po. Un evento totalmente accessibile ed inclusivo a 360°. Alle edizioni 2020 e 2021 hanno partecipato anche alcuni equipaggi a bordo di “bici adattate”, che hanno permesso ad atleti con disabilità fisica di percorrere i sentieri del TdC.

Quello del Trail delle Colline è un libro con ancora molte pagine da scrivere. Fallo insieme a noi!

Si ricorda che il Trail delle Colline è organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte. L’edizione 2022 del Trail delle Colline, inoltre, è stata inserita tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute e nel calendario regionale FIDAL con approvazione n.390/trail/2022.

Confermate le tipologie di gara:

TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri

trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri TdC Corto: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri

trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri Dog Endurance Trail: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino

trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino Eco-camminata in Rosa: passeggiata libera a tutti da 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, il cui ricavato sosterrà la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno

Tutte le info relative al 4° Trail delle Colline le potete trovare a questi link: