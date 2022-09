Roberto Russo nominato Coordinatore di Fratelli d’Italia per la zona di Alba, Bra, Langhe e Roero

Lunedì sera a Sanfrè, presso la magnifica residenza Villa Rambaudi, si è tenuta una partecipatissima serata di presentazione, organizzata dal circolo braidese di Fdi, di alcuni candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni politiche: Il Sen. Lucio Malan, l’arch. Federica Barbero e l’avv. Marcello Coppo.

Apprezzato intervento anche del candidato alla Presidenza della Provincia, Roberto Dalmazzo, Sindaco di Lagnasco, il quale ha ricordato ai molto amministratori comunali presenti che domenica prossima, 25 settembre, si voterà sia per le elezioni politiche che per la presidenza della Provincia, sottolineando l’attenzione che durante il suo mandato vorrà riporre ai temi infrastrutturali del territorio oltre che alle esigenze dei tanti piccoli Comuni.

Interventi anche del capogruppo di Fdi in Regione Paolo Bongioanni e del Pres. Prov.le William Casoni che ha annunciato la nomina di Roberto Russo, già assessore in Provincia e attuale direttore di Confapi Cn, come Coordinatore di Fratelli d’Italia per la zona di Alba, Bra, Langhe e Roero.

“Come Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia -afferma il Presidente William Casoni - stiamo riscontrando giorno dopo giorno un’importante adesione al nostro Partito in tutte le zone della nostra Provincia.

La massiccia partecipazione di ieri all’evento elettorale tenutosi a Sanfre’ ne è la conferma, ringrazio per questo in particolar modo Roberto Russo a cui è stato affidato il ruolo di Coordinatore del Partito per il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero”.

“Ringrazio il Presidente Casoni per il prestigioso incarico affidatomi - dichiara il neo Coordinatore Roberto Russo - Guidare Fratelli d’Italia in un territorio così prestigioso, dinamico e ricco d’iniziative come quello di Alba, Bra, Langhe e Roero è motivo di orgoglio e di grande responsabilità. Il nostro Partito, alla luce del crescente ruolo nazionale che siamo certi verrà suggellato dal consenso dei cittadini Domenica 25 settembre, è chiamato a giocare un ruolo di prim’ordine anche, e soprattutto, in questo territorio”.

“L’ evento di ieri sera a Sanfre’ è la dimostrazione -afferma il capogruppo in Regione di Fdi Paolo Bongioanni- della crescita eccezionale del nostro Partito. Un consenso che auspichiamo venga confermato con il voto dei cittadini Domenica prossima. Un’opportunità unica per ridare al nostro Paese un Governo efficiente, in grado di dare risposte immediate in particolare al sistema delle imprese e alle famiglie. Sono felice della scelta di affidare all’amico Roberto Russo il ruolo di Coordinatore del Partito di un’area della Provincia importante e prestigiosa come quella di Alba, Bra, Langhe e Roero”.