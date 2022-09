Porti i bambini al baby parking? Il Comune di Cuneo copre parte della retta di frequenza

La Giunta Comunale di Cuneo ha deliberato un intervento a sostegno delle famiglie dei minori di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni frequentanti i servizi di baby parking accreditati con il Comune di Cuneo, attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle rette di frequenza.

Tale iniziativa si colloca nell’ambito della legge 13 luglio 2015 n. 107 e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, concernente l’ampliamento e il sostegno dell'offerta di servizi prima infanzia, in coerenza con l’azione “sostegno all’accesso ai servizi e agevolazione retta”. Quest’ultima è prevista dal progetto “La grandezza dei piccoli” sostenuto dalla Fondazione “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I voucher, del valore di € 100 mensili per massimo 10 mesi di frequenza di baby parking, sono destinati a minori che frequentano le strutture per più di 16 ore settimanali e appartenenti a nuclei famigliari con ISEE inferiore a € 20.000.

Il contributo verrà assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di presentazione della domanda e di situazione reddituale, con precedenza alle famiglie con ISEE inferiori.