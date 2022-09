Ju jitsu Oratorio San Paolo Cuneo: esami di 5° e 3° Dan allo stage nazionale di Montesilvano

Dal 16 al 18 settembre il Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara) ha ospitato come ogni anno lo stage nazionale Acsi dedicato al settore delle arti marziali, organizzato dal maestro Giancarlo Bagnulo, Dt nazionale Ju-Jitsu Acsi.

L’appuntamento, che vantava la più svariata presenza di discipline differenti, ha visto la partecipazione di oltre 600 tra atleti e docenti provenienti da tutta la penisola e con una folta rappresentativa giunta dall’estero: dalla Francia al Belgio, passando per Regno Unito, Svezia, e India.

Durante questi tre giorni di svolgimento, si sono susseguite una dopo l’altra lezioni con moltissimi docenti differenti, ognuna fornendo interessantissimi spunti tecnici.

Non sono mancate inoltre, durante l’intero arco del weekend, lezioni teoriche riguardo l’importanza di argomenti quali la preparazione fisica per le arti marziali e altri argomenti interessantissimi, in quanto le arti marziali sono un ambito in continua evoluzione e mutamento.

Alla sessione hanno preso parte anche le palestre di Trinità e Cuneo San Rocco Castagnaretta, presenti con Luciano Manassero ed Edoardo Gelli, che hanno potuto cogliere l’occasione per approfondire le loro conoscenze e avere nuovi spunti di riflessione.

Nell'impegnativa due-giorni si sono inoltre tenuti diversi esami per i passaggi di grado: per la palestra trinitese, il maestro Luciano Manassero, candidato al grado di cintura nera 5º Dan, e l’istruttore Edoardo Gelli, candidato al grado di cintura nera 3º Dan della World Ju Jitsu Federation. Dopo un esame durato ben tre ore, sono stati brillantemente promossi davanti alla Commissione Tecnica Nazionale Sistema Tattiche Difensive Wjjko davanti agli occhi attenti del Dt e maestro Livio Cesare Proia CN 8º Dan.

Grande soddisfazione dunque per il Dojo Nishizawa, che ora vanta due docenti Cintura Nera 5º e 3º Dan.

Riparte così la stagione sportiva del Dojo Nishizawa, con la ripartenza, tra l'altro, dei corsi per bambini e ragazzi presso la palestra comunale di San Rocco Castagnaretta (per info 335/52.50.939 Luciano; 347/92.29.432 Edoardo).