Velocità in salita, un altro titolo per il cuneese Ezio Musso

Si è concluso con la tappa di Volterra (Pisa) il Campionato Italiano Velocità in Salita. Seguito come sempre dallo storico preparatore e amico Osvaldo Marengo e arrivato all'ultima gara a pari punti col pilota torinese Luca Cerruti, il cuneese Ezio Musso, con la sua Bmw S1000R, è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto in campionato all'ultima manche.



"Sono felicissimo, la categoria Naked è molto combattuta e quest'anno eravamo davvero in tanti a contenderci il podio – ha commentato soddisfatto il pilota della Granda –. L'oro e l'argento erano già stati assegnati in anticipo ai 'mostri sacri' Manici e Cazzin. Fin da inizio campionato tutti sapevamo di dover puntare al bronzo e questo titolo arrivato a distanza di 14 anni dall'ultimo vinto mi gratifica tantissimo. Quest'anno ho deciso di non correre nella categoria Cronoclimber, in cui ho vinto dei titoli gli anni scorsi, e dedicarmi solo all’Italiano proprio perché sapevo che sarebbe stato difficile. Naturalmente lo dedico a mio figlio Fabio e ringrazio di cuore Beppe, Valter, Ivo e Andrea, Maura e Marco, la parafarmacia Dr.Marco Rivetti, e tutti quelli che mi hanno sostenuto, oltre naturalmente il mio motoclub Neumarkt Egna, il team SportForever ed Elena, che è sempre al mio fianco".