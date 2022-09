Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì pronta per il Trofeo Alpi del mare, coach Solforati: "test che potranno fornirci importanti input" (VIDEO)

Giornata di lavoro per coach Matteo Bibo Solforati e la sua Lpm Bam Mondovì in vista dell'impegno in programma venerdì e sabato a Cuneo in occasione del Torneo "Alpi del mare". Le Pumine venerdì 23, con inizio alle ore 18:30, affronteranno il Racing Club de Cannes, blasonata formazione della serie A1 francese.

L'avversaria del sabato, invece, scaturirà dall'altra semifinale, quella delle ore 21 tra Cuneo Granda Volley e le campionesse di Francia del Volero Le Cannet. Nel giorno di San Matteo il tecnico pesarese Solforati ha parlato anche delle sensazioni provate per la calamità che ha colpito nei giorni scorsi la sua regione d'origine, le Marche. Ecco l'intervista con l'allenatore della Lpm Bam Mondovì: