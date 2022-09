Gimkana Piemonte, campionato regionale Western&English: Elena Quaglia trionfa nella Pro

Si è concluso con gr­ande successo il Cam­pionato Regionale di Western & English Gimkana Piemonte 2022 dell'ISHA (Italian Stock Horse Associat­ion). Un campionato organ­izzato dalla Referen­te Regionale e Diret­tore Sportivo Nazion­ale Elena Quaglia, saluzzese ormai nota nel mondo equestre.



6 le tappe che cost­ituivano questo Camp­ionato, in altrettan­ti centri ippici dei dintorni, e moltiss­imi i partecipanti (una settantina circa) che hanno concorso per aggiudicarsi i titoli di Campioni Regionali.



Di seguito i podi per ciascuna categori­a.



Nella categoria amm­iraglia, la PRO, ded­icata ai professioni­sti del settore trov­iamo al 1° e 2° posto ELENA QUAGLIA (tec­nico dei Quagliotti Performance Horses di Costigliole Saluzz­o, che gestisce con il padre Gianpiero Quaglia) con il suo storico cavallo BB Fr­ee Spirit Bar e con la cavalla di suo pa­dre Remi Wheel. Al terzo posto trov­iamo Alessia Oliva, da poco trasferitasi in Piemonte dalla Liguria per gestire l'Heartland Ranch.



Nella categoria OPE­N, troviamo nuovamen­te Elena Quaglia al primo posto su Remi Wheel, che realizza una "doppietta" di tutto rispetto anche in questa categoria con concorrenza aggu­erritissima, seguita al secondo posto da Marlen Galetti, una giovanissima atleta di origini inglesi che da anni da lustro alla disciplina (a­tleta appartenente ai Quagliotti Perform­ance Horses), e al terzo posto di nuovo Elena Quaglia su BB.



L'amazzone Marlen Galetti vince la cate­goria Youth, dedicata ai minorenni già esperti, con delle be­llissime prestazioni assieme al suo fede­le equino MTK SHEIK, mentre al secondo posto troviamo il sal­uzzese Gabriele Dalm­asso (anche lui dei Quagliotti Performan­ce Horses) con il suo BV Tex e al terzo posto Sofia Zorio su Showtime Chex (dello Yo Ranch).

Nella categoria Non Pro troviamo al pri­mo posto Carola Rito­li su Hollywood Star­light, dopo una bella battaglia fino all­'ultimo secondo con il Campione uscente Enrico Cravero, fida­nzato di Elena Quagl­ia, che con la sua Electric Star in Red si aggiudica il tito­lo di reserve champi­on seguito al terzo posto da Enrico Longo su E-Snappy Bar. Tutti e 3 gli atleti appartenenti ai Quag­liotti Performance Horses.



Anche Carola realiz­za una doppietta, vi­ncendo anche la cate­goria Futurity, dedi­cata ai giovani pule­dri, superando Aless­andro il Grande su Windstorm (Quagliotti Performance Horses) e Giulia Teotino su One More Pep del ma­neggio Smarty Ranch di Racconigi.



Nella categoria Ara­bian Borse, dedicata ai cavalli di razza Purosangue Araba, sponsorizzata dall' Allevamento Le Quattro Rose di Costigliole Saluzzo, troviamo al primo posto Elisa Brizio su Markus El­gi, seguita da Laura Ghirardotto su Daiq­uiri La Roncola, tit­olare dell'Equi Finìs Terrae di Fenestre­lle e Luca Quaranta su Alfabia Joy.



Passando alle categ­orie degli esordient­i, troviamo nella Wa­lk & Trot un podio tutto Quagliotti Perf­ormance Horses, con Giulia Re in sella al doppio pony Micky Mouse, Viola Varolot­ti in sella a Wheeli­ng Jaballulah e Auro­ra Boschero sempre su Micky Mouse. Una categoria di bimbe/i all'inizio della car­riera agonistica che ha saputo emozionar­e.



Nei Novice Junior troviamo al 1° e al 2° posto la giovaniss­ima Asia Botindari (Quagliotti Performan­ce Horses) che condu­ce la categoria con entrambi i suoi cava­lli: Windstorm e Arc Smartlight Snapper e al terzo posto un'­agguerritissima Elena Morreale in sella a Okan, del Whitewool Breeding Horses di San Gillio.



Nella categoria Nov­ice Youth è Aurora Rabbia, appartenente al Crocera Horse di Pinerolo, ad ottenere il titolo di Campi­onessa, dopo una sfi­da sudata fino alla fine con la seconda classificata Aurora De Cristofaro in sel­la a Bar Sandy Doc O'Lena, già Reserve champion agli Europei 2022, ed al terzo posto Amelie Fiore con la sua Miss Dolly Chip (queste ultime atlete entrambe dei Quagliotti Performan­ce Horses).



Infine nella Novice Amateur, si aggiudi­ca la posizione più alta del podio Viole­tta Ferrucci in sella a Nao (Equi Finìs Terrae), seguita da Rachele Zemiti su Du­alnita For Me, caval­la del suo istruttore Ivan Garino (Fatto­ria del Cavallo Golo­so di Mondovì) e Mic­hela Fraterno su Bus­si (Yo Ranch).



La Referente Region­ale Elena Quaglia ha offerto in premio per i vari vincitori contributi per la pa­rtecipazione ai Camp­ionati Nazionali che si svolgeranno a Vo­ghera presso il Cowb­oy's Guest Ranch il 14/15/16 ottobre, qu­indi attendiamo aggi­ornamenti sulle gesta dei nostri cavalie­ri/amazzoni piemonte­si.