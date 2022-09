Rimini, per la ginnastica Mondovì 4 “fasce oro” nelle finali nazionali

Le Finali Nazionali di Rimini svoltesi nel periodo estivo hanno riservato alla Società Ginnastica Mondovì, già reduce da una stagione brillante sulle varie pedane italiane un altro grande successo.

Le ginnaste guidate dalla Tecnica Nazionale Silvia Ghibaudo si sono presentate al loro importante appuntamento con grande convinzione fornendo così nelle tre prove richieste belle performances. La squadra "Sole" con Sara Begliatti, Matilde Bellino, Dho Vittoria, Di Muro Noemi, Greta Gallo e Lucia Zuccali ha realizzato il miglior tempo assoluto di tutte le concorrenti nei due percorsi a cronometro con le difficoltà imposte della Ginnastica Artistica e Ritmica, vincendo la fascia oro. Anche nel collettivo con accompagnamento musicale sono state molto precise ed efficaci eseguendo il vivace esercizio con grande affiatamento e senso ritmico conquistando un'altra fascia oro.

Più tardi si è esibita la squadra "Stelle" quella delle più giovani con Margherita Boetti, Caterina Bongiovanni, Emily Dantona, Lavinia Lovera, Adele Ominelli e Noemi Robaldo che hanno affrontato le prove motorie con dinamismo e correttezza; anche per loro la fascia dorata. Ma il momento più emozionante è stato quello del collettivo che ha ottenuto i complimenti della giuria sia per l'originale coreografia sia per l'esecuzione perfettamente all'unisono di tutta la squadra; meritatissima la loro fascia oro.

Tutte le mini ginnaste non vedevano l'ora di salire sul palco della premiazione su cui sorridenti, soddisfatte e applauditissime hanno ricevuto i quattro ambiti trofei. Sull'onda di questi meravigliosi risultati la Società Ginnastica Mondovì riprenderà i suoi corsi a Settembre.

Info al n° 333.979.0007 entro fine mese.