A Mondovì al via il progetto "Rondine" al liceo: è l'unico caso in Piemonte

Lo fa attraverso lo studentato internazionale-World House: da 25 anni l’associazione accoglie per un periodo di due anni giovani provenienti da Paesi che vivono o hanno vissuto in guerra; anni di formazione e convivenza, per scoprire la persona nel “nemico”, per diventare ambasciatori di pace nei propri Paesi e contribuire alla risoluzione dei conflitti.

Fondamentale per lo sviluppo del progetto è anche il Quarto Anno d’Eccellenza a Rondine (eccellenza in uscita, non in entrata), che ha visto la luce nel 2015 e che il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica.

Da quest'anno è stato fatto uno step in più: il metodo Rondine arriva in altri 13 istituti italiani, tra questi c'è il liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì, in due modi: il coinvolgimento di due studenti nel percorso di eccellenza fuori regione e attivando una sezione apposita al liceo delle scienze umane (leggi qui).

Grazie al contributo della Fondazione CRC, Sofia Valcada, alunna delle scienze umane, ha frequentato le aule di Rondine durante l’a.s. 2021-2022 e Matteo Prucca, alunno del classico, inizierà a giorni il suo quarto anno d’eccellenza.

La presentazione è avvenuta alla presenza dell'amministrazione comunale con il vice sindaco Gabriele Campora, l'assessore all'istruzione Francesca Bertazzoli che ha condiviso con entusiamo le finalità dell'iniziativa. del dirigente scolastico prof. Bruno Gabetti, la prof. Monica Abbona, referente del progetto, della dott.ssa Daniela Bosia di Fondazione CRC e dei docenti di Rondine, in una sala gremita di alunni e docenti.

"Un motivo di orgoglio per la nostra città - commentano dal Comune - quest’anno potrà offrire agli studenti questa interessante esperienza educativo-formativo-didattica, applicata alle specifiche risorse culturali, artistiche ed economiche che il nostro territorio può offrire".

LA SEZIONE RONDINE

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato con Rondine una nuova sperimentazione, che riguarda il triennio della secondaria superiore di alcuni Istituti italiani. l’obiettivo finale è conoscere il proprio territorio, contribuire alla realizzazione di un habitat socialmente sostenibile e privo di scontri armati, in cui ogni persona abbia gli strumenti per sviluppare relazioni pacificate e generative.