A Neviglie proseguono i lavori sulla piazza principale

Lavori in corso che proseguono senza sosta. Questo è lo stato dell’arte relativo all’opera pubblica che riguarda la piazza principale ed il vigneto comunale adiacente nel Comune di Neviglie. Un progetto che prosegue da alcuni mesi che viaggia spedito verso la meta, per abbellire il paese.

«I lavori alla piazza principale del paese ed alla adiacente vigna comunale - dichiara il sindaco Corrado Benotto - stanno proseguendo senza intoppi. Mentre è stato completato il nuovo manto stradale nel centro storico, grazie alla Provincia, sono stati piazzati i pali di testa e il vigneto prende forma. Le barbatelle hanno circa due anni ed a breve verranno posizionati i pali intermedi.

Sulla piazza si sta lavorando all’arredo: sono state posizionate le pietre per la pavimentazione e, in seguito, verranno inseriti fiori e panchine che accompagneranno una camminata in autobloccanti. Verrà anche posizionata una fontana, in ricordo di quella antica che dava il nome alla piazza, e che verrà dedicata alla famiglia Bordino di Neviglie, in ricordo di Raffaella Bordino, scomparsa in un incidente stradale».

E non finisce qui: «Abbiamo completato l’intervento nella strada dei boschi con lavori di ingegneria naturalistica per dare equilibrio al verde ed al nuovo asfalto. Per il resto aspettiamo la Fondazione Re Rebaudengo per la statua in arte moderna che verrà posizionata adiacente all’acquedotto comunale. Un’opera d’arte che abbellirà la zona dal 2023, frutto di un selezione del circuito internazionale che, come noi, ha premiato anche il paese di Roddino» conclude il primo cittadino.