Circa 600 partecipanti a Mondovì per il raduno dei Centri Anziani del Piemonte e della Valle D’Aosta [FOTO]

Circa 600 gli iscritti ai Centri Incontri del Piemonte che oggi, giovedì 22 settembre, hanno partecipato al raduno annuale, quest'anno ospitato nella città di Mondovì.

L’iniziativa, promossa dal C.I.P. di San Damiano d’Asti e fortemente voluta dall’Amministrazione, con il prezioso contributo dei Centri di Incontro Anziani monregalesi, era già stata prevista nel 2020, ma, a causa della pandemia da Covid 19, l’evento era stato rimandato.

Grazie all'impegno e al lavoro di ristoratori e commercianti di Mondovì e della zona, la Polizia municipale, la Protezione Civile, la Croce Rossa ed i dipendenti delComune, oltre alla collaborazione della ditta locale incaricata della gestione, la manifestazione è stata organizzata nel migliore dei modi.

I partecipanti, arrivati in pullman questa mattina, sono stati accompagnati nei bar cittadini per la colazione. A seguire i gruppi hanno sfilato per le vie del centro storico di Breo, con l’accompagnamento musicale.

Poco prima della S. Messa delle 11, celebrata in piazza Ellero, il saluto da parte del sindaco, Luca Robaldo, alla presenza delle autorità civili e militari.

La giornata proseguirà con il trasferimento presso i vari ristoranti per il pranzo e nel pomeriggio, in piazza Ellero, dalle 15.15 alle 16.30 si svolgerà lo spettacolo “LILUMANIA” del gruppo musicale Trelilu e, contemporaneamente, per i partecipanti interessati, le visite guidate - mediante l’utilizzo della funicolare - al rione Piazza; si svolgerà inoltre la castagnata realizzata dai gruppi Alpini cittadini.

Sempre al pomeriggio, verrà consegnato un piatto ricordo a tutti i gruppi che parteciperanno.

Il rientro verso le destinazioni di provenienza è previsto a partire dalle 17.15.