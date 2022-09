“Paesaggire”: alla scoperta degli spazi verdi di Bra

“Paesaggire” è l’iniziativa organizzata dal Comune di Bra e dall’associazione Zizzola Turismo & Cultura con l’intento di permettere a cittadini e turisti di riscoprire la storia e le curiosità della città della Zizzola. Tutto ciò grazie alla presenza di guide escursionistiche certificate e del personale del Museo Civico di Archeologia, Storia e Arte di Palazzo Traversa. Sabato 1° ottobre 2022 si andrà alla scoperta del percorso che lega le due principali aree verdi della città: i giardini del Belvedere e il parco della Zizzola.

La partenza avverrà dai giardini di piazza Spreitenbach alle 15, arrivo alle 17 nei pressi del monumento simbolo della città. L’ultimo appuntamento della manifestazione è in programma per il 22 ottobre ed avrà come meta “Il cimitero di Bra con il suo patrimonio architettonico, artistico e storico”. La passeggiata sarà preceduta il 19 ottobre alle 21 da una conferenza presso il Museo archeologico di Palazzo Traversa dal titolo “Tombe monumentali del cimitero braidese”.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Massimo 50 partecipanti per ogni escursione. In caso di maltempo è necessario dotarsi di ombrello, mantellina e scarpe adatte.

Prenotazioni consigliate presso l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune chiamando 0172-430185, oppure scrivendo a zizzolaturismoecultura@gmail.com.