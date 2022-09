Trovata una persona dispersa a Chianale. Da giorni non si avevano più sue notizie

Attivata ricerca persona in alta Valle Varaita nel comune di Pontechianale. Dalla giornata di oggi, giovedì 22 settembre, sono in corso le ricerche di un uomo che da giorni non dava più sue notizie.

Stando alle ultime informazioni l'uomo era partito da Sampeyre per un'uscita con la sua auto diretto verso il comune più a monte della valle. Dapprima è stata trovata la sua auto nella frazione di Chianale che ha fatto restringere il campo di ricerca. Con mezzo aereo si è sorvolato le zone sommitali dove sembra potesse essersi diretto. La persona sarebbe stata trovata poco fa, ma non si conoscono al momento le sue condizioni.

Sul posto è stato attivato l'Unità di comando locale dei vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni a cui ha preso parte il nucleo Saf, i volontari dei vigili del fuoco di Busca e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico oltre il mezzo aereo Drago 51 decollato da Torino. Sul posto anche i carabinieri.