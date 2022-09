L’acquisto di una casa appena ristrutturata conviene o può nascondere delle insidie?

Se ne fa un gran parlare soprattutto negli States: la pratica dell’house flipping è ormai nota al grande pubblico e spesso viene intesa come strada semplice per guadagnare tanti soldi. Lo schema prevede tre tappe: l’acquisto di una casa a basso prezzo, la ristrutturazione e la rivendita a prezzo maggiorato. Se per l’investitore il guadagno può essere più o meno consistente, in base alla concomitanza di tutta una serie di fattori, per chi acquista con l’idea di rimanere stabilmente in quell’immobile possono esserci delle incognite che potrebbero rendere l’affare meno conveniente di quello che si pensava prima di apporre la firma sul contratto. Andiamo a scoprire perché.

Una pratica legittima che però…

Non c'è nulla di sbagliato nell'ambire a guadagnare dei bei soldi investendo nel mattone, soprattutto se si hanno delle conoscenze specifiche nel settore e si hanno delle idee pratiche e interessanti in termini di ristrutturazione. Ma anche nel caso in cui non si avessero le basi per scandagliare il mercato alla ricerca di un affare da far fruttare, esistono gli operatori del settore che possono garantire un supporto prezioso per mettere le basi per la conclusione di una compravendita a prezzi interessanti. Il problema di questo tipo di pratica è che spesso i prezzi, una volta conclusi i lavori di restauro, tendono a raddoppiare, andando a creare un circuito speculativo che di fatto comporta un aumento ingiustificato dei costi per l'acquirente.

Cosa nasconde la ristrutturazione?

Gli immobili più ambiti per l’house flipping sono quelli che costano poco e che sono spesso accompagnati da difetti strutturali importanti che richiedono lavori attenti e dispendiosi. I suoi punti di forza sono: il prezzo basso e conveniente per chi vuole investire; le potenzialità per una futura reimmissione nel mercato, determinata dalla zona in cui l’immobile è ubicato. Il compito per il futuro acquirente è capire quale sia stato il percorso che ha portato quella casa a quelle condizioni e a quel prezzo. Per farlo basterà fare delle domande strategiche al venditore, ma la vera prova del nove sarà quella dell’ispezione attenta di qualsiasi ambiente abitabile al suo interno. Una ritinteggiata e un tappeto nuovo in soggiorno non giustificano un prezzo che a distanza di pochi mesi può arrivare a raddoppiare.

Le possibilità che i lavori siano stati effettuati in maniera approssimativa ci sono, e in alcuni casi le magagne vere e proprie riguardano aspetti non visibili a occhio nudo, come ad esempio gli impianti elettrici o idraulici. L’errore che una persona interessata all’acquisto dovrebbe evitare di fare è proprio quello di tralasciare questo tipo di indagine, e questo purtroppo succede per troppa fretta, con il risultato il nuovo proprietario, nei mesi successivi all’acquisto, passerà le sue giornate e risolvere problemi e a spendere soldi in lavori e materiali.

Ma i margini per fare un buon affare ci sono tutti

Il solo fatto che una casa sia stata acquistata per essere risistemata per la vendita non implica che i lavori siano stati fatti male e che il suo acquisto sia sconveniente. Ci sono tante case di questo tipo che sono perfette e che possono essere considerate un buon affare per gli acquirenti. Diciamo che si tratta di immobili che si piazzano a metà strada tra uno di nuova costruzione e uno venduto dal proprietario di lungo corso. Bisognerà ovviamente valutare il prezzo di partenza e tutte le caratteristiche generali che lo contraddistinguono e che lo rendono appetibile. In ogni caso, indagare con scrupolo resta sempre il modo migliore per avere un quadro chiaro del passato della casa in modo da evitare di pentirsi dell’acquisto a cosa ormai fatte.