A Savigliano si alza il sipario sulla 11^ edizione della Festa del Pane

Sabato 1 ottobre, alle 11, in piazza del Popolo a Savigliano avrà luogo l’inaugurazione ufficiale della 11a edizione della Festa del Pane che dopo quattro anni ritorna tra numerose novità e importanti conferme.



Per un intero weekend il centro storico cittadino sarà teatro di attività dimostrative, momenti di approfondimento, occasioni di degustazione, possibilità di acquisto ed eventi collaterali tutti pensati per rendere un doveroso omaggio al pane e, più in generale, all’arte della panificazione.



La rassegna è organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, ed è resa possibile grazie al contributo delle Fondazioni CRT, CRC e CRS, al sostegno di Banca CRS, Eviso e il Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest, oltre agli sponsor tecnici Molini Bongiovanni e Universo Bianco, Unipan e Andreis Giorgio. Prologo della kermesse sarà la proiezione di venerdì 30 settembre, alle 21, al teatro Milanollo della docufiction “Dalla Terra al Pane”, un video realizzato dalla ProLoco Savigliano, diretto dal regista Andrea Murchio, per promuovere il territorio saviglianese focalizzandosi sulle campagne che circondano la città, con la loro storia e le loro tradizioni; un’area in cui la coltura del grano è stata ed è ancora l’elemento distintivo.



Per approfondimenti e informazioni sulla due giorni di Festa del Pane scrivere a info@entemanifestazioni.com, visitare il sito www.entemanifestazioni.com o seguire la pagina Facebook @festadelpanesavigliano.



“Dopo lo stop imposto dalla pandemia, Savigliano torna a godersi la Festa del Pane che, giunta alla 11a edizione, parte con i migliori auspici e in una veste completamente rinnovata – dichiara Antonello Portera, sindaco di Savigliano - . Confermiamo, quindi, una tradizione che già dagli anni ’30 ha esaltato la vocazione naturale della nostra pianura alle culture dei cereali e, in particolare, al grano. Oltre a ringraziare tutti gli organizzatori, i finanziatori, i sostenitori e gli sponsor che hanno reso possibile questa edizione, porgo un saluto agli ospiti che raggiungeranno numerosi la nostra città per gustare, insieme alle tipicità enogastronomiche del territorio, anche le bellezze del nostro centro storico e ammirare l’eleganza architettonica dei nostri monumenti storici; per l’occasione saranno accessibili e visitabili, infatti, i siti culturali di maggior pregio di Savigliano”.



“Abbiamo fortemente sostenuto il ritorno della Festa del Pane che rappresenta una tradizione per la città di Savigliano e il territorio circostante, visto che affonda le sue radici in quella che un tempo era la sagra del grano – aggiunge Agostino Gribaudo, presidente Ascom di Savigliano - . Mi auguro che i visitatori accorrano numerosi in città per prendere parte a questo importante appuntamento che mette al centro un alimento prezioso per la vita di tutti noi e che segna, altresì, una ripartenza dopo i difficili anni segnati dall’emergenza sanitaria. In un periodo ancora complicato per le nostre imprese, soprattutto a causa del caro-bollette, manifestazioni di questo calibro possono avere delle ricadute economiche positive per tutte le attività commerciali della nostra città”.



Il percorso della Festa e il mercato

La Festa del Pane si presenta, quest’anno, con la novità del percorso obbligato e a senso unico allestito in piazza del Popolo, lungo il quale si incontreranno tutte le principali attrazioni della manifestazione.

Si comincia con l’area dedicata alla presentazione del progetto GranoPiemonte, realizzata con pannelli grafici e ledwall con l’obiettivo di raccontare in modo interattivo l’iniziativa scaturita dalla collaborazione tra aziende del territorio, Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo e Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest, per accompagnare il visitatore in un viaggio esperienziale dal chicco alla pagnotta.

Il percorso alla scoperta del grano proseguirà con l’esposizione di macchine d’epoca dedicate alla trebbiatura a cura dell’associazione Trattori e Trattoristi Amici dei Veicoli storici di Murello, per addentrarsi, poi, nel cuore della manifestazione con lo spazio “Mani in pasta”, dove per tutta la durata dell’evento sarà possibile vedere i panettieri all’opera e dialogare con loro. Dalle 9 alle 24 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica i panettieri dell’Associazione Panificatori Cuneo e di Confartigianato Cuneo insieme agli insegnanti e agli alunni del Cnos Fap trasformeranno in croccanti delizie le farine Grano Piemonte del Mulino Gabutti, dei Molini Bongiovanni e di Universo Bianco.



I visitatori proseguiranno, quindi, il loro tour passando a fianco dello spazio riservato ai molti laboratori dimostrativi per poi incontrare i numerosi espositori di qualità che delizieranno il pubblico della Festa del Pane con prodotti provenienti da diverse province negli stand del companatico con formaggi, salumi, olio e molto altro ancora.



In piazza Santarosa, invece, per tutta la due giorni sarà allestito il mercato con le aziende di “Campagna Amica”, a cura di Coldiretti, e di “Cascine Piemontesi”, a cura di Confagricoltura, che proporranno ai visitatori tutte le loro tipicità di stagione e le eccellenze del territorio.



La Locanda del Pane e lo street food

Per un pranzo o una cena nei giorni della Festa sarà attiva, da quest’anno, sotto l’Ala polifunzionale in piazza del Popolo la Locanda del Pane, un nuovo volto per l’ala mercatale della città che allestita per l’occasione vi lascerà a bocca aperta. Qui sarà possibile assaporare i prodotti tipici, reinterpretati in un menu dedicato, che parla di territorio e grandi collaborazioni gastronomiche come quelle con La Granda, Erbalatte e Caseificio Moris. Sono a disposizione anche menu per i bambini.

È consigliata la prenotazione al numero 345/2394738.



Per tutti coloro che invece desiderano un ristoro più veloce, ma sempre di assoluta qualità, non mancheranno all’interno del percorso della Festa gli spazi dedicati allo street food, in cui gustare focacce liguri, farinata, hamburger, pesce fritto, panini con la salsiccia di Bra, gnocchi fritti, cannoli siciliani, bomboloni e molto altro, accompagnati da una vasta scelta di birre artigianali.



Presso l’area sosta, la Biblioteca civica metterà a disposizione una selezione di ricettari e libri sulla panificazione, in omaggio per i visitatori alla ricerca di spunti per “mettere le mani in pasta”.



Divertimento con gli eventi Mirabilia e l’Angolo della Fantasia

Non solo pane e companatico. Il divertimento alla Festa del Pane sarà assicurato dagli eventi, a ingresso gratuito, organizzati in collaborazione con Mirabilia in piazza del Popolo. Sabato 1° ottobre, alle 20, andrà in scena l’esibizione “The Colours of Bread” a cura della Marching Band, in cui sette panettieri e un garzone imbranato si scoprono essere otto musicisti e scatenano musica e gags. Domenica 2 ottobre, alle 15, è previsto invece lo spettacolo della “Cucina Errante”. Fra il clown e la commedia dell’arte, due cuochi viaggiano con il loro strampalato veicolo, un ibrido fra una cucina e una nave su ruote, e creano un percorso a tappe in cui nutrire la fantasia. Lungo il percorso la Cucina diffonde musica etnica e bolle di sapone, mentre i due interagiscono con il pubblico, offrono “stuzzichini di storie”, declamano poesie e raccontano di viaggi, di paesi fantastici, di migrazioni di popoli, di cibi e di sogni, alla ricerca di un posto dove fermarsi a “cucinare” le loro storie.



Sabato e domenica, sempre in piazza del Popolo, sarà allestito l’Angolo della Fantasia: qui grandi e piccini potranno giocare con Ludobus, a cura della Cooperativa Proposta 80, e con il Circobus, a cura dell’Associazione Fuma che n’duma. Domenica pomeriggio laboratori creativi con trucca bimbi, sorprese e merenda a cura dello staff Hostess McDonald’s Savigliano.



Visite guidate alla scoperta di Savigliano e proposte al “profumo” di pane al Múses

Per gli amanti della cultura non mancano gli appuntamenti. Tra questi le visite guidate “Alla scoperta della Città” a cura dell’Ufficio turistico. Sono previsti tour a tema per andare alla scoperta dell’Arciconfraternita Pietà, del Teatro Milanollo, dell’Arciconfraternita dell’Assunta, del chiostro di San Pietro e del Chiostro di San Francesco.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: iat.savigliano@coopculture.it.



Anche Múses, Accademia europea delle Essenze, celebra la Festa del Pane con un calendario laboratori e atelier dedicati a riscoprire tutte le essenze che evocano il gusto, con un focus sugli aromi del pane e della pasticceria. Per tutta la durata della manifestazione, il teatro Milanollo ospiterà uno speciale olfattorio dedicato all’Essenza del Gusto, che il maître parfumeur di Múses ha elaborato in omaggio a questa straordinaria eccellenza del patrimonio culturale e sociale italiano. All’interno del teatro, cuore della cultura saviglianese, i visitatori potranno scoprire un’essenza che risveglia i primi ricordi e ci riporta al benessere e al tepore degli abbracci infantili, in cui note di vaniglia inseguono quelle della noce moscata e della canna da zucchero, bilanciate dagli accordi aromatici del rabarbaro.



Sabato 1° ottobre Múses accoglierà nella sua sede di via Sant’Andrea 53, la community degli Instagrammers di Cuneo, che dopo aver viaggiato nella storia delle essenze all’interno di palazzo Taffini potranno dedicarsi alla scoperta della città. Mentre domenica 2 ottobre, in omaggio alla Festa dei Nonni, alle 14,30, Múses proporrà l’Atelier degli Angeli Custodi. Un’occasione per vivere con loro o ritrovare nella memoria quegli aromi morbidi di torte di mele, delle caramelle balsamiche e il sentore pungente del pane abbrustolito e imburrato, protagonista di tante merende. Costo: 35 euro e per ogni nonno che partecipa, un nipote accede gratis.



Sempre domenica, alle 15, Mùses Kids presenta il laboratorio “Profumo di Pane”. Il pane ha un profumo che sa di semplicità, di sicurezza e di sviluppo. Ma da cosa nasce il pane? Quali sono i suoi ingredienti e soprattutto i suoi profumi? Insieme ai più piccoli, seguiremo un percorso a tappe su questo vanto del made in Italy e creeremo un simpatico souvenir a tema da portare a casa. Costo: 5 euro a bambino.



Ciclo escursione nelle terre di Suniglia

Infine, per gli appassionati della bicicletta e dell’attività sportiva, sabato 1° ottobre è prevista la “Ciclo escursione nelle terre di Suniglia” alla scoperta di antichi grani e mulini e di un raro bosco di pianura: una facile pedalata di circa 12 km tra alcuni beni di archeologia industriale e naturalistici come cascina Baiotta, dove il capitano Vincenzo Stevano sperimentava coltivazioni di diverse varietà di grano, l’antico mulino di Suniglia, un bosco dove saranno liberati alcuni animali selvatici curati dal Cras (Centro di recupero Animali Selvatici) di Bernezzo.



La partenza è fissata per le 9,30 dall’ufficio turistico di piazza Santarosa, a Savigliano, e il ritorno alle 12,30 circa, in piazza del Popolo, dove Luigi Botta conoscitore della Collezione Stefano accoglierà i partecipanti presso l’area trebbiatura. A seguire possibilità di pranzo presso la Festa del Pane. L’iscrizione all’escursione ha un costo di 5 euro a persona, 10 euro a famiglia, il ricavato andrà a sostenere le attività del Cras di Bernezzo, per la cura di animali selvatici feriti o in difficoltà. È necessaria bicicletta in ordine con pneumatici in buono stato, per i minori di 14 anni è obbligatorio il casco. Per info e prenotazioni: 340/9009991 (Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano).