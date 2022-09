Il mercato dell’antiquariato torna a vivacizzare il centro di Cherasco

Domenica 2 ottobre torna il mercato dell'antiquariato a Cherasco.

Centinaia di espositori con i loro banchi saranno sparpagliati per le vie ortogonali in una cornice arricchita da palazzi barocchi, chiese seicentesche e torri medievali a delimitare i bellissimi vicoli di questa cittadina insieme ai due archi monumentali che disegnano il salotto cittadino e la via principale Vittorio Emanuele II.

Si respirerà atmosfera d’antan: le bancarelle saranno fornite di mobili, suppellettili, libri e stampe, strumenti da lavoro, stoffe, abiti, dischi, vintage e retrò. Qui potrete trovare un po’ di tutto: dalle stoviglie e oggetti simili a quelli, che abbiamo visto a casa della nonna, ai pezzi ed articoli più preziosi ed insoliti. In altre parole, un vero e proprio viaggio nel passato.

Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare dalle 7 alle 18.

Venire a Cherasco la domenica del mercatino è anche l’occasione per stare all’aria aperta: passeggiando tra i banchi nelle vie, fermandosi nei déhors esterni per mangiare, camminando lungo i viali napoleonici e i bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa, qui vi aspetta l’installazione temporanea dedicata al bacio per una foto e una menzione sui social (#baciamiacherasco). Un’occasione da non perdere essendo il penultimo mercatino, quello successivo sarà infatti in piena stagione fredda domenica 4 dicembre. Nella Chiesa di San Gregorio si potrà visitare la mostra ad ingresso libero di Vesna Bursich “White noise”, aperta fino al 16 ottobre 2022.

Per gli amanti dell’enogastronomia Cherasco offre una vasta gamma di eccellenze artigiane: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla Salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio di capra che ha ottenuto la certificazione De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. Inoltre, la Città delle paci, con la sua storia, l’arte, la cultura è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.

Commenta il vicesindaco Claudio Bogetti: «I grandi mercati dell’antiquariato e del collezionismo continuano ad essere una delle attrattive più significative della nostra Città. L’ultima edizione, quella di settembre, ha fatto registrare il pienone. Anche ad ottobre viene riproposto l’appuntamento con gli oggetti del passato, occasione per i collezionisti di trovare il pezzo raro, unico, ma anche per tanti curiosi, famiglie, per chi vuole trascorrere una giornata all’aperto nel nostro accogliente centro storico. La domenica del mercato, per il visitatore, non si limita alle bancarelle, ma è una giornata per visitare Cherasco, le sue bellezze artistiche, conoscerne la storia e anche per degustare le eccellenze enogastronomiche. Da alcuni anni abbiamo adottato la formula del grande mercato ad ogni appuntamento, che si è sostituito alle giornate a tema e abbiamo riscontrato che è una formula che piace molto, lo dimostrano i tanti visitatori e appassionati che affollano vie e portici ad ogni data. La giornata del mercato è organizzata da Cherasco Eventi in collaborazione col comune e con altre realtà, forze dell’ordine, protezione civile e volontari che si affiancano a queste per far sì che tutto sia svolto in sicurezza. Ringrazio quindi a nome dell’Amministrazione tutte queste persone che ci permettono di vivere una giornata speciale, dal sapore antico, gustando in pieno tutto il nostro centro storico».