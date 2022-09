Motociclismo. Stefano Leone si aggiudica il Trofeo Crono Climber classe Extra

Domenica 18 settembre si è concluso, a Volterra, in provincia di Pisa, il Campionato Italiano di Velocità in Salita, al quale è iscritto nella categoria Crono Climber il conduttore saviglianese Stefano Leone, tesserato con il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Sul percorso della “Saline-Volterra”, il saviglianese era impegnato in due classi e grazie alla seconda posizione conquistata in questa gara, Leone si è aggiudicato il trofeo nella classe Extra, riservata a moto con più di venti anni di immatricolazione, alla guida di una Aprilia RS 250.

Nella classe Midi, riservata a mezzi di cilindrata compresa tra 450 e 750, pur classificandosi in quinta posizione, è riuscito ad agguantare l’ultimo gradino del podio assoluto.

“Dopo una sfida tra ben sei piloti per gli ultimi due posti sul podio, eravamo tutti racchiusi in soli trenta punti, con cinquanta messi in palio all’ultima gara - ha detto Stefano Leone -, per cui è andata più che bene! A fine stagione arriva sempre il momento dei ringraziamenti: il primo va mia moglie Sabrina, che mi ha accompagnato in tutte le gare, al mio responsabile di lavoro Rocco Martini ed a tutti i miei colleghi, al Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, al Testoni Racing Team ed alle officine di Savigliano: Daniele e Tesio, Epc Moto, Cars”.