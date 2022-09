Bergesio (Lega): “L'agricoltura ha vissuto anni complicati. Difendiamo i nostri produttori” [VIDEO]

"L’agricoltura ha vissuto anni complicati. spiega Giorgio Maria Bergesio candidato al Senato nel collegio uninominale del Piemonte 05 per la coalizione di centrodestra - Abbiamo messo a decreto 200 milioni per le aziende colpite dalla siccità. Occorre investire nel contenimento dell’acqua: potremmo contenere 55 miliardi di metri cubi di acqua su 300 miliardi di acqua piovana, ma gli invasi attualmente ne contengono 12 miliardi.Dobbiamo implementare la captazione e considerare il fatto di adottare sistemi innovativi di irrigazione per l’uso agricolo."