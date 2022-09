Elezioni, Enrico Costa (Azione-Italia Viva): "Terzo polo significa proposte concrete in linea con il metodo Draghi" [VIDEO]

"Il terzo polo è la vera novità politica di questa campagna elettorale in cui ci sono due schieramenti pieni di contraddizioni" - queste le parole, a pochi giorni dal voto, di Enrico Costa, deputato uscente, candidato alla Camera nel collegio uninominale Cuneo-Mondovì-Saluzzo.

"Pensiamo al centro destra che ha visioni interne del tutto differenti: scrivono di rivedere il PNRR e poi Berlusconi afferma che farlo è pericoloso. Non parliamo del centro sinistra, il PD ha sostenuto il Governo e Fratoianni che ha votato per oltre 50 volte la sfiducia" - prosegue Costa - "Noi come terzo polo, invece, abbiamo una proposta coerente, in linea con quella che era il metodo Draghi. Abbiamo una visione pragmatica, non si tratta di evidenziare un pericolo se governerà l'avversario, ma di portare proposte concrete.

"Faccio un invito a tutti gli elettori - conclude il deputato monregalese - votate chi ha le capacità di rendere i punti di programma norme concrete. Non è semplice ma bisogna affidarsi a persone competenti, capaci di saper svolgere attività parlamentare".

GUARDA IL VIDEO