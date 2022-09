Giovannini (Terzo Polo): "L'Italia ha bisogno di credibilità, torniamo a premiare il merito" [VIDEO]

Con Marta Giovannini, sindaca di Verduno e candidata alla Camera per Azione-Italia Viva nel Collegio Piemonte 2 (Cuneo-Asti-Alessandria) parliamo di Pnrr, salario minimo, reddito di cittadinanza, ma anche dei problemi del territorio che, qualora eletta, rappresenterà in Parlamento. A partire dalle tematiche infrastrutturali, su tutte l'Asti-Cuneo.

“L’Italia ha bisogno di tanta credibilità - spiega Marta Giovannini - Le difficoltà che possiamo riscontrare dipendono dalle disfunzioni interne: dal fatto che abbiamo un sistema di burocrazia troppo farraginoso.Èl’occasione per fare quelle riforme che ci servono.

Mentre sul reddito di cittadinanza: "Va rivisto e inteso come un modo per accompagnare le persone nel mondo del lavoro, non una misura assistenzialista."