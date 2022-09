Fossano: presentato il nuovo, ricco, programma dell'Unitre

Venerdì 16 settembre l'Unitre di Fossano ha presentato il nuovo programma 2022/2023, nel quarantunesimo anno di attività. Alla presenza di un folto numero di soci, ha fatto gli onori di casa il presidente Riccardo Stella, sottolineando l'aspetto squisitamente volontaristico della organizzazione.



"Nel 2021 ancora in piena pandemia abbiamo contato più di trecento soci, mentre in precedenza abbiamo avuto punte di 520/530, senza scendere mai sotto la media dei 430. Molti sono fossanesi, altrettanti vengono dai comuni limitrofi o anche oltre, come Bene Vagienna, Ceva, Savigliano. Oggi siamo pienamente inseriti nel registro del terzo settore" ha spiegato Stella, soffermandosi poi sulla storia della prestigiosa sede.



"I locali furono acquistati dall'ingegner Bongiovanni allo scopo preciso di ospitarvi l'Universita delle tre età locale. Dopo le difficili vicende dell'omonima azienda però i locali andarono nel 2008 all'asta. E proprio allora la Fondazione della Cassa di Risparmio di Fossano riuscì a fare l'offerta vincente e generosamente rimise a disposizione i locali a noi, con un comodato d'uso gratuito. Non finiremo mai di ringraziare tale realtá per la lungimiranza. Voglio concludere il mio intervento con una citazione dall'editoriale sull'ultimo numero della nostra rivista: -Non mi rimane che augurarvi buon anno accademico, che possiate trarre il massimo profitto dalla vostra frequenza, che si spera assidua e senza intoppi. Sostenete sempre la nostra Unitre, ognuno di noi si senta Unitre e la promuova presso i propri amici e conoscenti, magari rispolverando il vecchio detto 'più Unitre, meno medicine!'"



L'Assessora alla cultura Ivana Tolardo ha portato i saluti dell'amministrazione comunale, sottolineando l'importanza di una realtà formativa come Unitre Fossano, che con coraggio ha superato la boa dei quarant'anni. Il cuore della presentazione è stata la relazione della direttrice Silvia Ghidinelli, che ha illustrato il programma 2022/23.



"Quest'anno il piatto offerto da Unitre si arricchisce di tante new entry. In totale i corsi sono ventidue, cui si aggiungono ventidue laboratori. Dietro la programmazione, la differenza la fanno le idee, perché a noi non interessa fare folklore ma vera cultura e dare delle possibilità a tutti i fossanesi, essendo aperta l'università dai diciotto anni in su. Facciamo cultura tutti i giorni della settimana, tranne il mercoledì, per poter dare spazio ad appuntamenti culturali cittadini ormai storici. Oltre ai corsi e ai laboratori, il calendario prevede una serie di presentazioni letterarie e di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Ben cinque sono i corsi nuovi di quest'anno, pensati per mente e cuore, per approfondire gli studi umanistici oltre a quelli tecnici. Particolare importanza riveste la rassegna trasversale 'capire il nostro tempo'".



Tutta la programmazione, i corsi, i docenti, le attività di Unitre Fossano, nonché le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: www.unitrefossano.it